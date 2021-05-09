Жители Башкирии стали свидетелями драки жеребцов

На одном из пастбищ в Башкирии произошла схватка жеребцов. Видео драки двух коней опубликовал местный житель.

На карах видеозаписи хорошо заметно, как жеребцы встают на дыбы и пытаются бороться. Противостояние, однако, длилось совсем недолго. Конь с красноречивой кличкой Хабиб почти сразу одержал победу.

Любопытно, что после схватки несколько самок перешли в стадо победителя. Проигравший конь с рыжей гривой остался почти в одиночестве в окружении четырёх лошадей, одну из которых не пустил в стадо оппонента.