В Башкирии за сутки зарегистрировали пять лесных пожаров

В Башкирии прогнозируется высокий уровень пожарной опасности. Так, по состоянию на 9 мая, в республике введён 3-4 класс пожароопасности.

За прошедшие сутки было зарегистрировано 5 лесных пожаров на общей территории в 20 га. Возгорание произошло в: Учалинском лесничестве (Ильтибановское участковое лесничество, Кирябинское участковое лесничество), Баймакском лесничестве (Иткуловское участковое лесничество, Крепостное участковое лесничество), Белорецком лесничестве (Абзаковское участковое лесничество).