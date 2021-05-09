В Башкирии за сутки зарегистрировали пять лесных пожаров

В Башкирии прогнозируется высокий уровень пожарной опасности. Так, по состоянию на 9 мая, в республике введён 3-4 класс пожароопасности.

Фото №1 - В Башкирии за сутки зарегистрировали пять лесных пожаров

За прошедшие сутки было зарегистрировано 5 лесных пожаров на общей территории в 20 га. Возгорание произошло в: Учалинском лесничестве (Ильтибановское участковое лесничество, Кирябинское участковое лесничество), Баймакском лесничестве (Иткуловское участковое лесничество, Крепостное участковое лесничество), Белорецком лесничестве (Абзаковское участковое лесничество).

Все пять пожаров были успешно ликвидированы. С 15 апреля по 9 мая в лесах Башкирии было зарегистрировано уже 52 пожара, общая площадь которых составила 217 га.

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