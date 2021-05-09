«Жили в землянке, умывались снегом»: истории участниц войны из Башкирии

После того, как мы приняли присягу, нас строем отправили на железнодорожный вокзал. Мама тоже прошла к вагону, они были товарные. Там перекладины, а внутри – нары. Мне было обидно, когда поезд тронулся, а мне места не досталось. Была в слезах, потому что мы расстались с мамой. Познакомилась там с девушкой из Буздяка. Она подошла, стала меня успокаивать. В октябре 1942 года погибла. Было тяжелое ранение – оторвало левую руку вместе с плечом.

Полина Туктарова, ветеран Великой Отечественной войны