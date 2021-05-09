«Жили в землянке, умывались снегом»: истории участниц войны из Башкирии

В мае 1942 года из Уфы на Сталинградский фронт отправился первый женский эшелон из Башкирии. В него вошли более трех тысяч девушек из разных уголков республики.
Патриотизм был на самом высоком уровне, каждый старался внести свою лепту. В Башкирии был собран первый эшелон комсомолок. Со всей республики было больше трех тысяч. Некоторые даже прибавляли себе возраст. Даже 15-летние девушки выходили на фронт.Лилия Мурсалимова, главный специалист Национального архива Республики Башкортостан
Нас собрали в школе, там же мы приняли присягу. Я из Уфы, я жила дома это время. Многие были из районов, наверное, они там ночевали.Полина Туктарова, ветеран Великой Отечественной войны
В Уфе было организовано несколько точек, где ночевали участники девичьего эшелона. В нашей гимназии был штаб. Здесь разместили более 100 будущих героинь. Девушки приехали из разных городов Башкирии. Все они не могли остаться в стороне, они все захотели защищать свой дом, свои семьи.Альбина Андронова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе гимназии №3
После того, как мы приняли присягу, нас строем отправили на железнодорожный вокзал. Мама тоже прошла к вагону, они были товарные. Там перекладины, а внутри – нары. Мне было обидно, когда поезд тронулся, а мне места не досталось. Была в слезах, потому что мы расстались с мамой. Познакомилась там с девушкой из Буздяка. Она подошла, стала меня успокаивать. В октябре 1942 года погибла. Было тяжелое ранение – оторвало левую руку вместе с плечом.Полина Туктарова, ветеран Великой Отечественной войны
Госпиталь 1741 начал существование с 1 июля 41-го. Уже 28 года сюда пришел эшелон в количестве 100 солдат. Начал заполняться с первых дней и работал до конца войны. Люди приносили сюда мясо, зерно, помогали. Много военных врачей приходило сюда из эвакуированных территорий. Очень много было вольнонаемных людей. Это все жители нашего города.Аскар Хабиров, историк
Из Бирска ушли 50 девушек, ни одна не погибла. Они рыли сами себе землянки. Когда они приехали, им там негде было жить. Некоторые делали снаряды. Они жили в землянке, умывались снегом. Это было что-то такое страшное. Такой непрерывный гул самолетов, от которого дрожала земля.Лилия Мурсалимова, главный специалист Национального архива Республики Башкортостан
Самолеты летали очень низко. Я видела немца, самолет снизился, я видела летчика. Он улыбался. Видимо, он издевался. Ему нравилось, что я как мышонок, прижавшись к этому ящику, валяюсь на песке. В 1944 году нас отправили на освобождение Крыма. Оставили там до конца месяца, потому что там была Ялтинская конференция. Мы охраняли воздушное пространство. Черчилль приезжал, Рузвельт, Сталин. Они совещались, а мы их охраняли.Полина Туктарова, ветеран Великой Отечественной войны