Более 1500 человек в строю: как прошел Парад Победы в Уфе

В Уфе спустя два года провели Парад Победы. В этом году в строй встали свыше полутора тысяч человек, несколько десятков единиц военной техники. В прошлом году мероприятие были вынуждены отменить из-за пандемии, однако в этом все прошло на высоком уровне с организованным в небе авиашоу. И все же из-за коронавируса некоторые моменты пришлось скорректировать.

Спустя два года после последнего парада непривычно вновь видеть на центральной уфимской улице такое количество военнослужащих. И первое, что бросается в глаза, – маски. Сегодня это обязательный элемент униформы. Даже несмотря на то, что все участники военизированных колонн сделали прививку от коронавируса.

Не тяжело в маске маршировать. Еще на этапе подготовки мы предусматривали этот вопрос. Поэтому подбирали наиболее сильных и тех, кто сможет отстоять все торжественное мероприятие. Николай Воробьев, заместитель начальника штаба 12-й отдельной Кёнигсбергско-Городокской Краснознамённой инженерной бригады

Я уже курсант пятого курса и в следующем году буду принимать парад где-нибудь в части. Роман Афанасьев, курсант военной кафедры УГАТУ

Торжественное прохождение открыла рота барабанщиков Башкирского кадетского корпуса. Следом в едином строю – 20 «парадных коробок», свыше полутора тысяч человек. Среди них не только курсанты и срочники, но и сотрудники силовых ведомств, спасатели и не только. Замыкают строй члены ветеранских движений.

Дорогие ветераны! Уважаемые участники парада! Поздравляю вас с Днём Великой Победы! Эта святая дата навечно связана с судьбой нашего народа и будущих поколений. Мы помним поимённо всех героев-фронтовиков и тружеников тыла. Преклоняемся перед их стойкостью, мужеством и трудовой доблестью. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Среди тысяч зрителей, наблюдающих за шествием колонн, уже практически не осталось ветеранов. Даже на почетной трибуне в основном блокадники и дети войны. В этом году, кстати, они получат официальный статус, которого добивались всю свою жизнь.

Очень хорошо все организовано, мне очень понравилось. Молодцы. Не хуже Москвы. Зуфар Набиев, дитя войны

Хотя шествие «Бессмертного полка» проводить не стали, некоторые все равно пришли на парад с фотографиями своих фронтовиков. Любови Орловой очень хотелось рассказать об отце, который погиб где-то подо Ржевом.

Мама ждала, плакала по ночам, за ночь она изгрызала полную чашку семечек. Значит, она не спала всю ночь. Любовь Орлова, дитя войны

Именно труженики тыла закладывали фундамент будущей победы. Они делали технику, многие образцы которой признавали лучшими в мире. На параде представили танки и машины того времени. Например, Т-26 – самый массовый после Т-34. На корпусе боевой машины – следы от пуль и снарядов. Собирали танк, как пазл, из множества найденных на полях сражений деталей.

Пожалуй, одна из самых зрелищных частей любого парада – авиашоу. В небо взмыли самолеты аэродромного комплекса «Первушино». К слову, это единственная пилотажная группа в России, которая выполняет программы динамического горизонтального пилотирования на сверхлегких самолетах.

Прямо над трибунами тройка самолетов пронесла штандарты башкирского и российского флагов. Ну а замыкающая группа прошлась над наземными колоннами клином, выпуская в воздух дымовую завесу.

Мы все равно подсократили какие-то мероприятия, но я всем коллегам, которые этим занимались, поставил оценку 5, хотя я редко ставлю пятерки своим коллегам. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Сразу после парада все желающие могли ознакомиться с образцами военной техники на выставке.