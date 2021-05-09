Более 1500 человек в строю: как прошел Парад Победы в Уфе

В Уфе спустя два года провели Парад Победы. В этом году в строй встали свыше полутора тысяч человек, несколько десятков единиц военной техники. В прошлом году мероприятие были вынуждены отменить из-за пандемии, однако в этом все прошло на высоком уровне с организованным в небе авиашоу. И все же из-за коронавируса некоторые моменты пришлось скорректировать.
Спустя два года после последнего парада непривычно вновь видеть на центральной уфимской улице такое количество военнослужащих. И первое, что бросается в глаза, – маски. Сегодня это обязательный элемент униформы. Даже несмотря на то, что все участники военизированных колонн сделали прививку от коронавируса.
Торжественное прохождение открыла рота барабанщиков Башкирского кадетского корпуса. Следом в едином строю – 20 «парадных коробок», свыше полутора тысяч человек. Среди них не только курсанты и срочники, но и сотрудники силовых ведомств, спасатели и не только. Замыкают строй члены ветеранских движений.
Среди тысяч зрителей, наблюдающих за шествием колонн, уже практически не осталось ветеранов. Даже на почетной трибуне в основном блокадники и дети войны. В этом году, кстати, они получат официальный статус, которого добивались всю свою жизнь.
Хотя шествие «Бессмертного полка» проводить не стали, некоторые все равно пришли на парад с фотографиями своих фронтовиков. Любови Орловой очень хотелось рассказать об отце, который погиб где-то подо Ржевом.
Именно труженики тыла закладывали фундамент будущей победы. Они делали технику, многие образцы которой признавали лучшими в мире. На параде представили танки и машины того времени. Например, Т-26 – самый массовый после Т-34. На корпусе боевой машины – следы от пуль и снарядов. Собирали танк, как пазл, из множества найденных на полях сражений деталей.
Пожалуй, одна из самых зрелищных частей любого парада – авиашоу. В небо взмыли самолеты аэродромного комплекса «Первушино». К слову, это единственная пилотажная группа в России, которая выполняет программы динамического горизонтального пилотирования на сверхлегких самолетах.
Прямо над трибунами тройка самолетов пронесла штандарты башкирского и российского флагов. Ну а замыкающая группа прошлась над наземными колоннами клином, выпуская в воздух дымовую завесу.
Сразу после парада все желающие могли ознакомиться с образцами военной техники на выставке.
На фронт из Башкортостана ушли более 710 тысяч человек, почти половина из них погибли. И сегодня в республике осталось лишь 457 участников Великой Отечественной. Именно поэтому так важно, пока еще есть время, отдать им дань уважения. Ведь неизвестно, сколько живых очевидцев тех событий будет отмечать 9 Мая в следующем году.