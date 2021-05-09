В онлайн-акции «Бессмертный полк» приняли участие более 90 тысяч заявок от Башкирии

Никто не забыт. В связи с эпидемиологической обстановкой акция «Бессмертный полк» вновь прошла в онлайн-режиме. Тем не менее, людей с портретами своих родственников-фронтовиков можно было встретить на улицах Уфы повсеместно. Жители всех возрастов помнят и чтят героев, которые, не жалея жизни, боролись за свои семьи и свою Родину.

Для пятилетней Адели Хисматуллиной «Катюша» – самая любимая песня. Она родилась ещё до начала Великой Отечественной войны, но стала одним из её символов, помогала фронтовикам не падать духом и стоять насмерть перед врагом. Пели ее и прадедушки уфимских школьниц, которые сегодня с гордостью держат в руках портреты своих героев.

Алетдинов был танкистом, участвовал в танковой битве на Курской дуге. Также он освобождал Вену. Нурдавлятов участвовал в стрелковых битвах. Айдина Нурдавлятова, ученица 6 класса гимназии №3

Это мой прадед, Целищев Вединей Андриянович. Он родился в 1924 году, служил на войне водителем. Подвозил боеприпасы на линию фронта. Дошёл до Берлина, участвовал во взятии Берлина. Марина Буканина, ученица 6 класса гимназии №3

«Бессмертный полк» – самая массовая акция в честь героев Великой Отечественной войны. Однако уже второй год подряд коронавирус вносит свои коррективы в проведение главного праздника страны. Однополчане снова в строю, но только в онлайн-режиме.

В Башкортостане онлайн-шествие «Бессмертного полка» стартовало в 15 часов по местному времени. Трансляция велась на сайте акции, в социальных сетях. Героев Великой Отечественной войны можно было увидеть и на канале «Салям» в рамках праздничного телемарафона. Желающих принять участие было настолько много, что в республике продлили прием заявок. Отправить фотографию на шествие и отдать дань уважения воевавшим предкам можно было до 12 часов 9 мая.