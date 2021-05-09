Парад ретро-автомобилей и полевая кухня: как отметили День Победы в районах Башкирии

Отмечали 76-летие со Дня Победы и чествовали ветеранов сегодня во всех городах и районах республики. Торжественные парады и митинги в нашем обзоре.

Праздник в Сибае начался у Вечного огня. На войну из рабочего поселка ушли более 300 горняков, половина не вернулась с полей сражения. Участники митинга возложили цветы к стеле неизвестного солдата. В честь фронтовиков раздались выстрелы Победы в воздух. Цветы также возложили к памятникам Героям Советского Союза Федору Белову и Александру Матросову.

Парад ретро-автомобилей марки «Волга», ГАЗ, ЗИЛ прошел в Чекмагуше. Замыкало автоколонну шествие барабанщиц. Сельчане почтили память павших на войне минутой молчания в Парке Победы. Юные жители села писали письма ветеранам, участвовали в конкурсе рисунков на военную тематику. На полевой кухне можно было угоститься гречневой кашей.

Кумертауцы присоединились к всероссийской акции «Стена Памяти». Митинг, посвященный 76-й годовщине Победы, прошел на площади Мира. Почти каждый участник кроме цветов держал в руках фотографию своего родственника, защищавшего Родину.

Около 6 тысяч человек из Кугарчинского района погибли на полях сражений. 8 ветеранов носят звания Героев Советского Союза. На Параде Победы присутствовал только один фронтовик, остальных поздравили накануне.

В Иглинском районе открылся памятник ветеранам боевых действий, погибшим в горячих точках. Для гостей работала полевая кухня, организовали выставку настоящей военной техники. ГАЗ-62 дошел до Берлина.

Юные жители Благовещенска поздравили ветеранов в костюмах пионеров. А на главной площади города развернулась военная экспозиция: каски, фляжки, ложки, которыми пользовались советские солдаты.

С Учалинского района на фронт было призвано 13,5 тысячи человек, более девяти тысяч не вернулись домой. Парад Победы впервые прошел на стадионе «Горняк». Мероприятие началось с театрализованного представления: молодежь мирно танцует, веселье прерывает объявление о войне.