В Уфе прошли персональные парады во дворах участников ВОВ

Персональные парады и концерты прошли и во дворах домов, где живут участники войны. Торжественное шествие в своём дворе встретил и Мамун Гатиятуллин – фронтовик и заместитель командира минометной батареи в составе 47-го гвардейского стрелкового полка.

Его героический путь стартовал в 1942 году. В составе 15-й гвардейской дивизии он участвовал в освобождении Украины, Молдавии, Польши и Чехословакии. Ветеран – единственный, кто остался в живых из той героической дивизии.