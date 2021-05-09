В Уфе прошли персональные парады во дворах участников ВОВ

Персональные парады и концерты прошли и во дворах домов, где живут участники войны. Торжественное шествие в своём дворе встретил и Мамун Гатиятуллин – фронтовик и заместитель командира минометной батареи в составе 47-го гвардейского стрелкового полка.
Его героический путь стартовал в 1942 году. В составе 15-й гвардейской дивизии он участвовал в освобождении Украины, Молдавии, Польши и Чехословакии. Ветеран – единственный, кто остался в живых из той героической дивизии.
Торжественным маршем прошагали кадеты и под окнами Григория Ивановича. Ветеран пережил все тяготы и ужасы войны, прошел Румынию, Украину, Венгрию и встретил весну Победы вместе со своими боевыми товарищами. Поздравить с праздником Григория Чикишева собрались все жильцы дома, приехали и внуки из Челябинской области. Зажигательная «Смуглянка», всем известная «Катюша», неизменная и трогательная песня «День Победы» звучали в честь ветерана, а подпевали артистам всем двором.