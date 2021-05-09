Тысячи отжиманий и многометровая георгиевская лента: в Уфе установили рекорды Победы

Рекорды Победы. 27 759 отжиманий и несколько десятков метров георгиевской ленты. В уфимском парке «Волна» горожане присоединились к всероссийской спортивной акции и установили свой личный рекорд в создании символа Победы.

Свой вклад в рекорд Победы 7-летний Рузиль сделал, отжавшись 290 раз. Наравне с опытными спортсменами. Акция проходит по всей стране. Суть в том, что участники должны отжаться 27 759 раз – именно столько дней прошло с момента окончания Великой Отечественной войны. Участники делали несколько подходов.

Я хожу на тхэквондо и на футбол. Мне не сложно. Рузиль Ахметшин

Молодец. Только гордость за молодое поколение. Дмитрий Сапегин

Другой рекорд, уже более локальный – среди детских и подростковых клубов в Уфе. Ребята прямо в парке сделали 50-метровую георгиевскую ленту. По метру в минуту. Ушло около 60 литров оранжевой краски и несколько десятков чёрных маркеров.

Сила физическая и сила духа. В этом сложении и есть секрет победы – такой вывод можно сделать из биографий ветеранов. Василий Безденежнов воевал на фронте, в разные годы получил несколько ранений, был в миллиметре от смерти: пуля едва не пробила голову. Спасла каска.

Когда кончилась война, надеялись, что хотя бы лет 20 войны не будет. А вот уже 76 лет нет, слава богу. И дальше такого нашествия, надеюсь, избежим. Василий Безденежнов, ветеран Великой Отечественной войны