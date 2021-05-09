Тысячи отжиманий и многометровая георгиевская лента: в Уфе установили рекорды Победы

Рекорды Победы. 27 759 отжиманий и несколько десятков метров георгиевской ленты. В уфимском парке «Волна» горожане присоединились к всероссийской спортивной акции и установили свой личный рекорд в создании символа Победы.
Свой вклад в рекорд Победы 7-летний Рузиль сделал, отжавшись 290 раз. Наравне с опытными спортсменами. Акция проходит по всей стране. Суть в том, что участники должны отжаться 27 759 раз – именно столько дней прошло с момента окончания Великой Отечественной войны. Участники делали несколько подходов.
Другой рекорд, уже более локальный – среди детских и подростковых клубов в Уфе. Ребята прямо в парке сделали 50-метровую георгиевскую ленту. По метру в минуту. Ушло около 60 литров оранжевой краски и несколько десятков чёрных маркеров.
Сила физическая и сила духа. В этом сложении и есть секрет победы – такой вывод можно сделать из биографий ветеранов. Василий Безденежнов воевал на фронте, в разные годы получил несколько ранений, был в миллиметре от смерти: пуля едва не пробила голову. Спасла каска.
В семье ветерана уже третье поколение живёт под мирным небом. Внучке Полине исполнилось 5 лет. Сейчас рассказы деда скорее похожи на жуткие сказки, в которых главы условно можно поделить на количество медалей и орденов – по одному на каждый подвиг или страшную историю.