В парках Уфы прошли концерты и выставки ко Дню Победы

В парке имени Якутова в Уфе состоялся торжественный митинг под лозунгом «Наша интернациональная Победа». Для уфимцев и гостей города на сцене выступили как профессиональные, так и самодеятельные коллективы.

А в Дёмском районе города состоялся праздник «Радость Победы». Творческие коллективы исполнили музыкальные и танцевальные композиции. В парке прошли эстафеты, шахматные турниры и мастер-классы для детей. Демчане смогли увидеть выставку «Лица Победы». Для проекта фотографии собирали в течение двух месяцев. Также на празднике дети могли написать письма своим прадедушкам и родственникам, ковавшим победу для них.