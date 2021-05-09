В уфимском «Арт-квадрате» состоялся «Вечер Победы»

Униформа и оружие солдат Красной армии, мастер-класс по фланкировке и танцам 40-х годов прошлого столетия. В «Арт-квадрате» состоялся «Вечер Победы».
Винтовка Токарева 1941 года. Именно на такие образцы самозарядного оружия, как СВТ-41, по планам советского командования должна была перейти вся армия еще в начале войны. Среди деактивированных экземпляров также ППШ, ручной пулемет Дегтярева, винтовка Мосина и много другого оружия, которым ковалась победа. Здесь же, на выставке, можно было увидеть образцы униформы, в которую одевались бойцы и командиры Рабоче-крестьянской Красной армии.
Они не просто надевают униформу, при необходимости могут рассказать об истории и даже взять в руки шашку. Для гостей вечера военно-патриотический клуб «Рейд» приготовил мастер-класс по обращению с холодным оружием.
Кавалеристы Рабоче-крестьянской Красной армии должны были не только хорошо стрелять, но и владеть искусством фланкировки. По крайней мере, этот навык неоднократно помогал бойцам, когда они встречались лицом к лицу с врагом.
Его дед от начала до конца прошел войну, а ее бабушка является труженицей тыла. Ильдар и Лира Вахитовы на «Вечер Победы» в «Арт-квадрат» пришли в униформе военных лет. Они решили не просто отдать дань памяти ветеранам, но еще раз напомнить молодому поколению о подвигах советского народа.
Не только старшее поколение и молодежь пришли на «Вечер Победы». Среди зрителей немало школьников. Пусть о подвигах участников войны они слышали не из первых уст, но, как и взрослые, гордятся своими прадедами.
Мероприятие на театральной площади уфимского «Арт-квадрата» – это попытка организаторов передать атмосферу тех вечеров, сразу после победы. Когда люди, уставшие от затяжной войны, стали собираться в парках, танцевать и строить планы на светлое будущее.