В уфимском «Арт-квадрате» состоялся «Вечер Победы»

Униформа и оружие солдат Красной армии, мастер-класс по фланкировке и танцам 40-х годов прошлого столетия. В «Арт-квадрате» состоялся «Вечер Победы».

Винтовка Токарева 1941 года. Именно на такие образцы самозарядного оружия, как СВТ-41, по планам советского командования должна была перейти вся армия еще в начале войны. Среди деактивированных экземпляров также ППШ, ручной пулемет Дегтярева, винтовка Мосина и много другого оружия, которым ковалась победа. Здесь же, на выставке, можно было увидеть образцы униформы, в которую одевались бойцы и командиры Рабоче-крестьянской Красной армии.

Это копия той формы, в которой наши солдаты возвращались с ВОВ, в которой принимали участие. На мне униформа повседневная, именно для участия в каких-то парадных мероприятиях праздничных. Аскар Хабиров, руководитель военно-патриотического клуба «Рейд»

Они не просто надевают униформу, при необходимости могут рассказать об истории и даже взять в руки шашку. Для гостей вечера военно-патриотический клуб «Рейд» приготовил мастер-класс по обращению с холодным оружием.

Кавалеристы Рабоче-крестьянской Красной армии должны были не только хорошо стрелять, но и владеть искусством фланкировки. По крайней мере, этот навык неоднократно помогал бойцам, когда они встречались лицом к лицу с врагом.

Его дед от начала до конца прошел войну, а ее бабушка является труженицей тыла. Ильдар и Лира Вахитовы на «Вечер Победы» в «Арт-квадрат» пришли в униформе военных лет. Они решили не просто отдать дань памяти ветеранам, но еще раз напомнить молодому поколению о подвигах советского народа.

Хотим напомнить о той страшной войне, которая была у нас. Это больше для потомков, наверное, скорее всего, детей, чтобы они знали, какая была война, как были одеты наши дедушки бабушки. Показать именно вот исторический факт. Ильдар и Лира Вахитовы

Не только старшее поколение и молодежь пришли на «Вечер Победы». Среди зрителей немало школьников. Пусть о подвигах участников войны они слышали не из первых уст, но, как и взрослые, гордятся своими прадедами.

Мой дедушка дошел до Берлина, правда, без одной руки, но он дошел. Элина Сакаева

Они шли до конца, я вообще за это горда, что я вообще стою тут, что они отвоевали нашу землю и шли до конца, несмотря ни на что. Рузанна Янкович