В Ленинградской области поисковики спустя 78 лет нашли письма на фронт из Башкирии

До войны нашу страну называли самой читающей в мире. В войну она стала самой пишущей. За четыре года Великой Отечественной почтальоны доставили адресатам свыше 10 миллиардов писем. Но не все послания дошли до получателей. В 2007 году в Ленинградской области поисковики нашли сумку почтальона Великой Отечественной войны. В ней было несколько десятков треугольников, в том числе семь весточек из Башкортостана. О письмах, которые нашли своего адресата с опозданием в 78 лет, и об историях, которые стоят за этими строчками.
Кто-то писал о боях, кто-то – о надеждах на скорую встречу, кто-то – о том, сколько хлеба получили вчера. Передавали приветы и уверяли родных: победа будет скоро. В войну за перо взялись даже те, кто никогда не держал в руке инструмент легче топора. За тяжелораненых писали соседи по госпитальной палате. За безграмотных бабушек – внуки. Страна стала бескрайней полевой почтой с отделениями на каждой улице и адресатами в каждом сердце.
Из-за нехватки бумаги писали на старых конвертах и вырванных страницах. Письма проходили цензуру, их теряли, они рвались, но все-таки доходили до дома. Там их зачитывали до дыр, запоминая фразы наизусть. Один из таких треугольников хранит у себя дома в Зилаирском районе и Разина Касимова. Письмо от родного дедушки, написанное латинскими буквами, химическим карандашом.
Ещё одна весточка с боевых полей от родного дяди есть у мужа Разины. Для супругов Касимовых эти фронтовые весточки практически главная семейная реликвия.
Даже удивительно, как в условиях, когда жизнь висела на волоске, люди сохраняли такую бодрость духа и веру в победу. Но не все весточки доходили до адресатов.
На газетах, листочках – самые простые и нужные слова: «Любим, скучаем...» Есть даже отпечаток детской ладони. За каждым письмом – целая жизнь и судьба. Полсотни фронтовых треугольников из лета 1943 года ждали своих читателей практически 80 лет. И семь весточек были из Башкортостана.
Но участники «Поискового движения России» смогли расшифровать лишь часть найденных писем и на их основе создали спецпроект «Письма на фронт». Его реализуют в 17 регионах. Активисты ищут родственников адресатов этих треугольников. И сегодня ещё одна весточка нашла своего получателя.
Письма с фронта проходили военную цензуру, но не проходили корректуру. Бесхитростные и пестрящие ошибками строчки откорректировало время. И они стали самыми искренними документами эпохи.