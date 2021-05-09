В Ленинградской области поисковики спустя 78 лет нашли письма на фронт из Башкирии

До войны нашу страну называли самой читающей в мире. В войну она стала самой пишущей. За четыре года Великой Отечественной почтальоны доставили адресатам свыше 10 миллиардов писем. Но не все послания дошли до получателей. В 2007 году в Ленинградской области поисковики нашли сумку почтальона Великой Отечественной войны. В ней было несколько десятков треугольников, в том числе семь весточек из Башкортостана. О письмах, которые нашли своего адресата с опозданием в 78 лет, и об историях, которые стоят за этими строчками.

Кто-то писал о боях, кто-то – о надеждах на скорую встречу, кто-то – о том, сколько хлеба получили вчера. Передавали приветы и уверяли родных: победа будет скоро. В войну за перо взялись даже те, кто никогда не держал в руке инструмент легче топора. За тяжелораненых писали соседи по госпитальной палате. За безграмотных бабушек – внуки. Страна стала бескрайней полевой почтой с отделениями на каждой улице и адресатами в каждом сердце.

Из-за нехватки бумаги писали на старых конвертах и вырванных страницах. Письма проходили цензуру, их теряли, они рвались, но все-таки доходили до дома. Там их зачитывали до дыр, запоминая фразы наизусть. Один из таких треугольников хранит у себя дома в Зилаирском районе и Разина Касимова. Письмо от родного дедушки, написанное латинскими буквами, химическим карандашом.

Каждый год моя мама девятого мая доставала это письмо и фото. Каждый год. И читала его. Ведь это единственная память о нём. И единственная его фотография. Но не в военной форме, в гражданской. Он был очень грамотным человеком того времени. Разина Касимова

Ещё одна весточка с боевых полей от родного дяди есть у мужа Разины. Для супругов Касимовых эти фронтовые весточки практически главная семейная реликвия.

Мы победим, враг будет разбит, и с победой вернёмся домой. И никаких жалоб, что трудно, плохо. Таких слов вообще нет. Минигали Касимов

Даже удивительно, как в условиях, когда жизнь висела на волоске, люди сохраняли такую бодрость духа и веру в победу. Но не все весточки доходили до адресатов.

Дело в том, что в 2007 году в Ленинградской области обнаружили останки почтальона, которая несла на фронт солдатам письма. Все письма находились в ящике из-под пулемётных лент и хорошо сохранились. Геннадий Шаранов, учитель истории школы им. Николая Ирикова

На газетах, листочках – самые простые и нужные слова: «Любим, скучаем...» Есть даже отпечаток детской ладони. За каждым письмом – целая жизнь и судьба. Полсотни фронтовых треугольников из лета 1943 года ждали своих читателей практически 80 лет. И семь весточек были из Башкортостана.

Мы получили эти письма и привезли в Башкортостан. И здесь мы, конечно, рассказали об этой истории. Смогли найти часть родственников и передать им сканы этих писем, потому что это документы, которые всё-таки требуют хранения в музее. Ильдар Бикбаев, депутат Государственной Думы России

Но участники «Поискового движения России» смогли расшифровать лишь часть найденных писем и на их основе создали спецпроект «Письма на фронт». Его реализуют в 17 регионах. Активисты ищут родственников адресатов этих треугольников. И сегодня ещё одна весточка нашла своего получателя.

Это письмо писал прадед моей супруги. Они увы не смогли приехать, поэтому я сегодня за всю семью пришёл, чтобы почтить память. Михаил Никитин

Проект «Письма на фронт» – это проект про жизнь в тылу, про жизнь людей в военное время. Мы очень мало про это знаем. Надежда Черепова, руководитель проекта «Письма на фронт»