В Уфе семья с маленькими детьми перевернулась на лодке

Накануне, 9 мая, на реке Белой в районе Северного автовокзала произошёл несчастный случай. Подробности случившегося рассказала пресс-служба Управления гражданской защиты.
Семья с тремя маленькими детьми решила в выходной заняться активным отдыхом. Уфимцы взяли на реку лодку, чтобы покататься. Однако в какой-то момент лодка с тремя мужчинами, женщиной и тремя детьми не выдержала и перевернулась – все семеро ушли под воду.
К счастью, на берегу находились отдыхающие, которые вызвали спасателей. Пострадавшие были спасены специалистами и неравнодушными на лодках. Лишь одному участнику водной прогулки понадобилась госпитализация.
Фото: УГЗ г. Уфы.