В Уфе семья с маленькими детьми перевернулась на лодке

Семья с тремя маленькими детьми решила в выходной заняться активным отдыхом. Уфимцы взяли на реку лодку, чтобы покататься. Однако в какой-то момент лодка с тремя мужчинами, женщиной и тремя детьми не выдержала и перевернулась – все семеро ушли под воду.