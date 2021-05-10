В Башкирии в праздничный день огонь унёс жизнь мужчины

9 мая в одном из домов Стерлитамака произошёл несчастный случай. Инцидент зафиксирован в многоэтажке по улице Нагуманова.

Как сообщает пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС, в квартире вспыхнул огонь, который унёс жизнь 34-летнего мужчины. Скорее всего, несчастный отравился продуктами горения. Причиной возникновения пожара предварительно назвали неосторожность при курении. Однако точные обстоятельства произошедшего предстоит выяснить.

С начала 2021 года произошло уже 4000 пожаров. 111 человек трагически погибли в огне, а различного рода травмы при пожарах получили 97 жителей Башкирии.