Из Уфы возобновились прямые рейсы в Египет

9 мая было возобновлено прямое сообщение между Башкирией и Египтом. Впервые за долгое время Boeing 767-300 авиакомпании AZUR air совершил полёт из Уфы в Каир.

На борту самолёта находилось 345 пассажиров, а данный рейс планируется осуществлять раз в неделю по воскресеньям. Время отправления из Уфы – 11:40. Время полёта до Каира составит около 5 часов.