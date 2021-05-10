В Башкирии в ночной аварии пострадали пять человек

Жуткая авария произошла в Белебее этой ночью. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ, в ДТП пострадали пять человек.

По предварительной информации, 44-летрний водитель «Тойота Авенсис» выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Это привело к серьёзному столкновению с «Ладой Калиной».

В срочном порядке с различными травмами были госпитализированы: водитель и 34-летняя пассажирка «Тойоты», 22-летний водитель отечественного авто и его пассажиры 19 и 18 лет.

Сейчас идёт расследование произошедшего. Устанавливаются причины трагедии, а пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

К слову, за последние сутки на дорогах Башкирии произошло 10 аварий, в которых пострадали 18 человек. Также было выявлено около двух тысяч нарушений ПДД и задержано 55 пьяных водителей.