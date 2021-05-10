В Башкирии за сутки выявили ещё 89 человек с коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионах России.
Так, в Башкирии за прошедшие сутки было выявлено ещё 89 человек с коронавирусом. Общее количество заболевших за всё время пандемии достигло уже 36 316 пациентов.
С выздоровлением было выписано 94 человека, а за время пандемии коронавирус побороли уже 33 884 пациента.
Смертью закончилось ещё 2 случая заболевания COVID-19, за всё время пандемии – 474.
При этом в России до сих пор болеют коронавирусом 272 174 человека. Общее количество заразившихся достигло 4 888 727, выздоровели – 4 502 906, скончались – 113 647.