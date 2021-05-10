Жительница Башкирии воткнула ножницы в спину экс-любовника

34-летняя жительница Белорецка предстала перед судом за нападение на бывшего любовника. Женщина вонзила ножницы в его спину.
Как сообщает пресс-служба суда, бывшие возлюбленные решили провести вечер за распитием спиртных напитков. Под градусом разговоры стали накаляться, пока не превратились в ссору. Когда мужчина прилёг отдохнуть, обиженная женщина два раза ударила его в спину ножницами.
Истекающего кровью мужчину доставили в больницу. Несколько недель за его жизнь усиленно боролись врачи. А женщину обвили в причинении тяжкого вреда здоровью. Суд признал агрессивную любовницу виновной и назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.