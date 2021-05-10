Жительница Башкирии напала на полицейского в женский день

В Бирске осудили 29-летнюю девушку. Её обвинили в нападении на сотрудника правопорядка в Международный женский день.

8 марта в сауну на вызов прибыл сотрудник полиции. В этот момент в заведении находилась компания, среди которой была и 29-летняя девушка. Она вступила с полицейским в спор, а потом в порыве ярости ударила его ногой в живот.