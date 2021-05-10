В Башкирии выявили два лесных пожара за сутки

В Башкирии продолжает сохраняться высокий уровень пожарной опасности. Так, по состоянию на 10 мая, выявлен 3-4 класс пожароопасности.

Один из пожаров выявили на территории Учалинского лесничества. Пожар был ликвидирован силой 30 человек личного состава и 9 единицами спецтехники. Второй очаг возгорания зафиксировали в Туймазинском лесничестве. Пожар потушили 19 человек и 7 единиц техники.