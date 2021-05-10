В Башкирии выявили два лесных пожара за сутки

В Башкирии продолжает сохраняться высокий уровень пожарной опасности. Так, по состоянию на 10 мая, выявлен 3-4 класс пожароопасности.
За прошедшие сутки было зарегистрировано два лесных пожара. Общая площадь возгорания достигла 3,9 га.
Один из пожаров выявили на территории Учалинского лесничества. Пожар был ликвидирован силой 30 человек личного состава и 9 единицами спецтехники. Второй очаг возгорания зафиксировали в Туймазинском лесничестве. Пожар потушили 19 человек и 7 единиц техники.
Фото: ИА Башинформ.