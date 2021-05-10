Житель Башкирии на дорогостоящем авто сбил 17-летнего парня

Сегодня ночью в Салавате произошла серьёзная авария. 19-летний парень на BMW Х6 сбил 17-летнего подростка.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ, парень пересекал проезжую часть по пешеходному переходу по улице Островского. В этот момент на него наехала иномарка.

От столкновения с машиной подросток пролетел 13 метров. Его экстренно госпитализировали в ближайшую больницу. По предварительной информации, молодой человек пережил операцию, а сейчас находится в коме.