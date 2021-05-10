Жителям Башкирии напомнили о штрафах за сжигание мусора

Штрафы в пожароопасный период увеличились вдвое. В садовых товариществах Уфы проходят профилактические рейды.

Неосторожное обращение с огнем, устаревшая электропроводка, печное отопление, разжигание во дворе костров – основные причины возгораний. В столице республики с начала года произошло более 700 пожаров, в которых погибли 20 человек. Садоводы получили памятки, рекомендации от пожарных, также им посоветовали приобрести извещатель. Людям старше 55 лет, проживающим одиноко, они выдаются бесплатно. Скопившийся на участках мусор необходимо вывозить. Желающим избавиться от него путем поджигания придется раскошелиться.

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В период особого противопожарного режима у нас предусмотрены штрафы. Для граждан до двух до четырех тысяч рублей, для должностных лиц – от 15 тысяч до 30, для юридических лиц – от 200 до 400 тысяч рублей.

Разим Юсупов, государственный инспектор по пожарному надзору г.Уфы
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