В Уфе для ветеранов организовали прогулку на теплоходе «Чайка»

В
Уфе для ветеранов Великой Отечественной войны организовали благотворительную
акцию в честь Дня Победы. Их пригласили в качестве пассажиров
реконструированного теплохода «Чайка». Это произошло по поручению Главы
Башкортостана Радия Хабирова.
У поколения победителей – свой репертуар и песни,
которые они поют хором. Это специальный рейс теплохода «Чайка», пассажиры
которого знают обо всех тяжестях военного времени. Ветераны Великой Отечественной
войны исполняли вальсы. Но больше вспоминали минувшие события со слезами на
глазах.
Когда
война почти заканчивалась, я был за Сталинградом. Сказали через неделю-две – на
фронт. Нас готовили. День и ночь нас стажировали. И в это время в Сталинграде
начали говорить, что немцев прогнали.Муса Буляков, ветеран Великой Отечественной войны
Когда
зашли немцы к нам в деревню, мужиков уже не было в деревне. Всех мужчин забрали
на фронт. Остались только матери и дети малолетние. А фашисты, когда пришли,
начали сортировку детей: от грудничков и до 14 лет в одну сторону откидывали, а
с 14 и выше – в машину и отправили в Германию. В рабство или что. О них так до
сих пор никто ничего не знает. Валентина Данилова, узник концлагеря во время Великой Отечественной войны
В
1943 году, по-моему, меня отец забрал к себе. Я научился не только вагон знать,
мне тогда было 14 лет, я уже умел водить паровоз. А в 44 году получилось так, что
на этом паровозе помощник заболел, кочегара ставят за помощника, а меня за
кочегара.Владимир Егоров, ветеран Великой Отечественной войны
Теплоход «Чайка» принял на борт 44 пассажира. Это
ветераны и участники Великой Отечественной войны, ветераны тыла, а также
активисты общественных организаций. Прогулка для них по реке Белой длилась
полтора часа.
Для них организовали праздничный обед. «Чайку»
реконструировали по поручению Главы Башкортостана в прошлом году, чтобы
провести экскурсию для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
Но из-за пандемии коронавируса акцию перенесли на этот год. По возвращении на
набережную у Монумента дружбы в Уфе вручили подарки.
.
В пакетах продуктовые наборы. Эти подарки мы собрали в рамках кадрового проекта
«Лидеры Башкортостана», который в 2019 году был организован. 50 победителей и
мы приняли решение проявить вот таким образом к нашим ветеранам.Айрат Сабиров, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан
Внимание ветераны Великой Отечественной оценили. Они
признались, что сегодня оно им нужно как никогда. И крепкое здоровье, которое
они, как и себе, желают всем остальным.