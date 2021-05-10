В Уфе для ветеранов организовали прогулку на теплоходе «Чайка»

Когда зашли немцы к нам в деревню, мужиков уже не было в деревне. Всех мужчин забрали на фронт. Остались только матери и дети малолетние. А фашисты, когда пришли, начали сортировку детей: от грудничков и до 14 лет в одну сторону откидывали, а с 14 и выше – в машину и отправили в Германию. В рабство или что. О них так до сих пор никто ничего не знает.

Валентина Данилова, узник концлагеря во время Великой Отечественной войны