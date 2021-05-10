В Башкирии для развития пчеловодства восстанавливают липняки

Более пяти тысяч саженцев липы в одном месте. Иглинский район сегодня присоединился к международной акции «Сад памяти». Вместо хвойных пород в этот раз решили посадить медоносные деревья. Это больше просьба пчеловодов, которые обеспокоены вырубкой липняков.

Привычнее в руках держать не меч Колесова, а дымарь для усмирения пчел, либо соты, наполненные медом. Но в этот раз они в роли лесников закладывают сад памяти рядом с селом Ивано-Казанка. Именно пчеловоды неоднократно поднимали проблему вырубки липы, а также вопрос о необходимости новых посадок медоносного дерева.

Это основной медонос для наших пчеловодов. Где-то 800 человек в районе занимаются пчеловодством. Это основной способ выживания и содержания семьи. Фаниль Галямутдинов, председатель общества пчеловодов Иглинского района

Сколько срубили столько и сажать. Необходимо соблюдать баланс между убытием и пополнением лесного фонда. Такая задача сегодня ставится государством. Однако необходимо восстанавливать не только хвойные леса. Для нашей республики, одним из брендов которой является башкирский мед, отдельное внимание нужно уделить липнякам, считают в правительстве региона.

Очень важно, что вот это беспокойство пчеловодов нашло отклик не только у государства, но и у крупного бизнеса. Как компания «Кроношпан». Илшат Тажитдинов, первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

Именно эта компания закупила более пяти тысяч саженцев липы для закладки сада памяти в Ивано-Казанке. Привезли молодые деревья из Белебеевского питомника. На посадку вместе с пчеловодами и представителями районной администрации вышли и сами сотрудники деревообрабатывающего предприятия.