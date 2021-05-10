В Башкирии показали, как изготавливают кумыс

В Башкортостане стартовал сезон кумыса. 23 года назад фермер из Зилаирского района Марат Абдулов начал заниматься производством кисломолочного напитка. Теперь развивает хозяйство вместе с сыном. За летний сезон на ферме они производят до 120 литров кумыса. Целебный напиток производится по традиционной технологии – вручную.

Приготовление кумыса здесь происходит традиционным способом. Свежее сцеженное молоко смешивают с закваской, затем взбивают вручную в течение часа, а то и больше. После целебный напиток сутки настаивается. Готовят его, как и десятилетия назад, в липовых бочках (челяках) без добавления коровьего молока и ароматизаторов.

В зависимости от переброженности молока кумыс делят на три сорта: слабый, средний и крепкий. Срок хранения уникального богатырского напитка – пять суток. В отличие от коровьего молока, кобылье не пастеризуют.

Сейчас суточная норма молока составляет 60 литров в сутки. Дойка происходит по расписанию –четыре раза в день. Сегодня в фермерском хозяйстве Абдуловых содержится уже 150 голов лошадей, из которых пока доятся только 24. К летнему периоду их количество увеличится до 70 кобылиц.

Польза кумыса подтверждена наукой: это кладезь витаминов и микроэлементов, помогающий при болезнях лёгких, стимулирующий обмен веществ. Важно, чтобы продукт был только из натурального кобыльего молока. Именно такой делают на ферме в Зилаире.