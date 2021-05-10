В Уфимском районе строят четырехэтажную школу с лифтами и зимним садом

С лифтами и зимним садом. В Уфимском районе готовятся к сдаче одной из самых больших школ республики. Учебное учреждение строится рядом с микрорайоном Миловский парк. Возводить объект начали осенью 2019 года, на сегодня его готовность составляет более 70%. С наступлением теплых сухих дней рабочие ускорились, чтобы успеть завершить работы к новому учебному году.
У строителей нет ни выходных, ни праздников. Работа кипит. Корпуса будущей школы построены, сейчас активно ведется отделка помещений. Рабочие выравнивают полы и штукатурят стены.
Общая площадь четырехэтажного здания – более 18 тысяч квадратных метров. Проектом предусмотрено все необходимое для организации учебного процесса и детского досуга. Кроме классных комнат и кабинетов, в школе расположены два больших спортивных и актовых зала, собственный пищеблок и даже зимний сад на одном из этажей.
Образовательное учреждение будет доступно и для маломобильных групп: здесь должны установить пандусы и даже лифты. На сегодня готовность объекта составляет свыше 70%.
Новая школа будет одна из самых больших в Башкортостане. Она рассчитана более чем на 1200 мест, сможет принимать детей из новых микрорайонов – Молодежный, Миловский парк и окрестных сел. Сейчас же родители вынуждены возить школьников в учебные учреждения Демы или Затона.
Школа по аналогичному проекту уже была построена в Стерлитамаке. В этом году схожий объект должны сдать в Нефтекамске. Очевидно, что загруженность у учебного заведения будет большая. Тем более, что рядом строятся новые дома. С наступлением теплой сухой погоды рабочие активно занялись благоустройством дворовой территории.
Самым последним этапом пройдет озеленение. Обустраивать газоны и высаживать деревья планируют в августе. А полностью сдать новую школу по контракту необходимо не позднее 31 августа. Рабочие идут наперегонки со временем, чтобы успеть сделать все в намеченный срок.