В Уфе возле дома 94-летнего ветерана организовали персональный парад

94-летний ветеран Константин Булыченко победу начал "ковать" еще в 16 лет на заводе. Несмотря на возраст, он все также молод душой – не теряет интереса к жизни и сохранил страсть к авиации. А почти 70 лет его поддерживает любимая супруга. Кажется, настоящая любовь не затухает.

Профессия, навязанная войной, спустя годы превратилась в хобби. Сыну военных, мечтающему стать лётчиком, в 16 лет пришлось отправиться не в училище, а на авиационной завод. В небо поднимался не он, а его самолеты. Как и сейчас, спустя почти 80 лет. Правда, масштаб немного другой, да и на свои авиамодели Константин Михайлович уже не крепит оружие.

Часть моделей покупает, но большинство собирает сам. Самолеты везде. На столе, полу, шкафу. После появления внука авиамодели часто залетают в его квартирный ангар на ремонт. Константин Михайлович опробовал даже квадрокоптер. Но это, говорит, баловство. Штурвала в руках он почти не держал, зато мастерски владеет пультом управления.

Но зачем рассказывать, если можно показать? Самолеты в воздух Константин Михайлович поднимает и дома. Правда, виртуальные. И кто даст ему 94 года?

Они как дети увлечены игрой. И уже 68 лет также самозабвенно увлечены друг другом. Вера Романовна встретила своего супруга в мединституте. Она – студентка, он временно работал лаборантом. И, кажется, внутри не постарели ни они, ни их любовь.

"Булочка" – так ласково прозвала она своего Булыченко. Чем бы не занимался супруг, Вера Романовна всегда была рядом. Константин Михайлович успел занять призовые места и в соревнованиях по мотогонками на льду, где подружился с Габдрахманом Кадыровом. Ему оказались подвластны не только воздух и земля, но и водная стихия. Он рассекал на глиссере, на союзном соревновании взял серебро. Но главную победу Константин Михайлович заслужил в мае 45-го. Он пытался еще вначале войны убежать на фронт, куда в июне ушли его родители. Вернули обратно. Свой вклад он начал вносить, работая на авиационном заводе.

Это все далеко от фронта, далеко от выстрелов. Победители могли стрелять удачно. Потому что я обеспечивал и подготовку вооружения, и самолетов. Все это труд. Спасибо, что не прилетела бомба. Константин Булыченко, ветеран Великой Отечественной войны

Но уже через год его обучат на стрелка-радиста, и 17-летнего мальчишку отправят на фронт. К гражданской жизни он вернется лишь через восемь лет.