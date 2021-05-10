В Уфе возле дома 94-летнего ветерана организовали персональный парад

94-летний ветеран Константин Булыченко победу начал "ковать" еще в 16 лет на заводе. Несмотря на возраст, он все также молод душой – не теряет интереса к жизни и сохранил страсть к авиации. А почти 70 лет его поддерживает любимая супруга. Кажется, настоящая любовь не затухает.
Профессия, навязанная войной, спустя годы превратилась в хобби. Сыну военных, мечтающему стать лётчиком, в 16 лет пришлось отправиться не в училище, а на авиационной завод. В небо поднимался не он, а его самолеты. Как и сейчас, спустя почти 80 лет. Правда, масштаб немного другой, да и на свои авиамодели Константин Михайлович уже не крепит оружие.
Часть моделей покупает, но большинство собирает сам. Самолеты везде. На столе, полу, шкафу. После появления внука авиамодели часто залетают в его квартирный ангар на ремонт. Константин Михайлович опробовал даже квадрокоптер. Но это, говорит, баловство. Штурвала в руках он почти не держал, зато мастерски владеет пультом управления.
Но зачем рассказывать, если можно показать? Самолеты в воздух Константин Михайлович поднимает и дома. Правда, виртуальные. И кто даст ему 94 года?
Они как дети увлечены игрой. И уже 68 лет также самозабвенно увлечены друг другом. Вера Романовна встретила своего супруга в мединституте. Она – студентка, он временно работал лаборантом. И, кажется, внутри не постарели ни они, ни их любовь.
"Булочка" – так ласково прозвала она своего Булыченко. Чем бы не занимался супруг, Вера Романовна всегда была рядом. Константин Михайлович успел занять призовые места и в соревнованиях по мотогонками на льду, где подружился с Габдрахманом Кадыровом. Ему оказались подвластны не только воздух и земля, но и водная стихия. Он рассекал на глиссере, на союзном соревновании взял серебро. Но главную победу Константин Михайлович заслужил в мае 45-го. Он пытался еще вначале войны убежать на фронт, куда в июне ушли его родители. Вернули обратно. Свой вклад он начал вносить, работая на авиационном заводе.
Но уже через год его обучат на стрелка-радиста, и 17-летнего мальчишку отправят на фронт. К гражданской жизни он вернется лишь через восемь лет.
Сегодня они с супругой – главные зрители. Парад под окнами только для них. И на самой грустной строчке Гамзатова он захочет взять ее за руку. Они будут сидеть так до конца. Даже когда зазвучит песня «День Победы», и Константин Михайлович решит послушать ее стоя, он не отпустит руки. А прохожие не смогут сдержать слез. Как и Вера Романовна. И парад получится не только для них, но и для тех, по ком они плачут и кого даже не знают. О миллионах, не вернувшихся домой и не услышавших знакомую всей стране песню, написанную в 75-м.