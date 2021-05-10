В Уфе вернулись чемпионы Европы по бадминтону Родион Алимов и Алина Давлетова

В Уфу вернулись Родион Алимов и Алина Давлетова – чемпионы Европы по бадминтону. Не имеющее аналогов в истории достижение они установили в Киеве. В аэропорту чемпионов встречали родные, друзья и съемочная группа БСТ.
Уфимский аэропорт все чаще встречает башкирских чемпионов. Недавно здесь поздравляли шашистку Тамару Тансыккужину, сегодня с тем же размахом приветствуют европейских триумфаторов. Победа Родиона Алимова и Алины Давлетовой получилась сложной и отняла много сил.
Родион Алимов и Алина Давлетова завоевали золотые медали в миксте. В финале обыграли англичан Маркуса Эллиса и Лорен Смит. В их карьере было уже много побед. Вместе Родион и Алина играют 12 лет. Но с этим успехом трудно что-то сравнить.
Благодаря Родиону и Алине о башкирском бадминтоне знают по всему миру. В аэропорту их встретило много юных спортсменов, которые пока только мечтают о повторении успехов.
Главный тренер сборной нашей республики Эдгар Щербий – тренер, который непосредственно их вырастил. Это его заслуга, мы как федерация только помогаем.
Дмитрий Комлев, председатель Федерации бадминтона Республики Башкортостан
9 мая, в День Победы, в Татарстане прошел Кубок России по бадминтону. Несмотря на выигранное золото Европы и возможность не принимать участие на домашнем турнире, Алина и Родион поехали. И выиграли всё золото в парных категориях. Еще раз доказав, что они лучшие.
Отдыхать башкирским спортсменам предстоит недолго. Сейчас в самом разгаре отбор на Олимпийские игры. Родиона и Алину в конце мая ждет турнир в Сингапуре, который станет определяющим. Задача не из простых – нужно попасть в число 16 лучших пар в мире.