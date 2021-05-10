В Уфе вернулись чемпионы Европы по бадминтону Родион Алимов и Алина Давлетова

В Уфу вернулись Родион Алимов и Алина Давлетова – чемпионы Европы по бадминтону. Не имеющее аналогов в истории достижение они установили в Киеве. В аэропорту чемпионов встречали родные, друзья и съемочная группа БСТ.

Уфимский аэропорт все чаще встречает башкирских чемпионов. Недавно здесь поздравляли шашистку Тамару Тансыккужину, сегодня с тем же размахом приветствуют европейских триумфаторов. Победа Родиона Алимова и Алины Давлетовой получилась сложной и отняла много сил.

Соревнования получились тяжелыми. Там были все сильнейшие в Европе. Нужно было показать свой уровень, свое мастерство. Игры прошли очень напряженно. Алина Давлетова и Родион Алимов, чемпионы Европы по бадминтону

Родион Алимов и Алина Давлетова завоевали золотые медали в миксте. В финале обыграли англичан Маркуса Эллиса и Лорен Смит. В их карьере было уже много побед. Вместе Родион и Алина играют 12 лет. Но с этим успехом трудно что-то сравнить.

Два года назад выиграли турнир в Индии. Там в финале обыграли этих же англичан. По эмоциям в этот раз было сложнее. Алина Давлетова и Родион Алимов, чемпионы Европы по бадминтону

Благодаря Родиону и Алине о башкирском бадминтоне знают по всему миру. В аэропорту их встретило много юных спортсменов, которые пока только мечтают о повторении успехов.

Главный тренер сборной нашей республики Эдгар Щербий – тренер, который непосредственно их вырастил. Это его заслуга, мы как федерация только помогаем.

Дмитрий Комлев, председатель Федерации бадминтона Республики Башкортостан

9 мая, в День Победы, в Татарстане прошел Кубок России по бадминтону. Несмотря на выигранное золото Европы и возможность не принимать участие на домашнем турнире, Алина и Родион поехали. И выиграли всё золото в парных категориях. Еще раз доказав, что они лучшие.

Это чемпионы Европы, которые на сегодняшний день претендуют на участие в Олимпийских играх. Еще раз это говорит о том, что школа бадминтона и уфимская, и республиканская находятся на уровне крутых мировых держав. Руслан Хабибов, министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан