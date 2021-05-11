Путин: прививки от коронавируса уже сделали около 21,5 млн россиян

В России прививку от COVID-19 сделали уже более 21,5 млн граждан. Такую цифру озвучил президент страны Владимир Путин. По его словам, это очень хороший результат к этому времени.
Президент призвал жителей страны активнее записываться на вакцинацию, а также не игнорировать первые симптомы болезни и сразу же обращаться за медицинской помощью к врачам.
Напомним, в Башкирии на 10 мая от коронавирусной инфекции в регионе полностью привиты 200 179 жителей, все они завершили иммунизацию обоими компонентами вакцины (52,6%). Как сообщили в Минздраве РБ, 291 228 человек вакцинированы первым компонентом (78,8%).