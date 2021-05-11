В Уфе нашли труп мужчины, которого искали больше трех месяцев

Трагедией завершились поиски пропавшего без вести 37-летнего жителя Уфы. Дамира Нигамадьянова искали с 1 февраля.

Близкие пропавшего без вести мужчины не находили себе места. В поисках Дамира Нигамадьянова принимали активное участие волонтеры "Лиза Алерт".