В Башкирии школьники помогают 97-летней пенсионерке облагораживать огород

Школьники села Киргиз-Мияки помогают одинокой 97-летней пенсионерке - ветерану Великой Отечественной облагораживать огород. Каждую весну и осень учащиеся восьмого класса ухаживают за садом Феодосии Пашиной.
Ребята убирают мусор, белят деревья, вспахивают землю, убирают сорняки. Феодосия Митрофановна живет одна, детей у нее нет, почти ничего не видит. Ухаживает за женщиной социальный работник.
Аделина Галиева
На войне Феодосия Митрофановна работала медсестрой. Участвовала в сражениях по освобождению Украины, Молдавии, Бессарабии, Румынии, Венгрии, Чехословакии. За боевые заслуги и мирный труд Феодосия Митрофановна награждена орденом Отечественной войны II степени и медалью «Ветеран труда».