В Башкирии школьники помогают 97-летней пенсионерке облагораживать огород

Школьники села Киргиз-Мияки помогают одинокой 97-летней пенсионерке - ветерану Великой Отечественной облагораживать огород. Каждую весну и осень учащиеся восьмого класса ухаживают за садом Феодосии Пашиной.

Ребята убирают мусор, белят деревья, вспахивают землю, убирают сорняки. Феодосия Митрофановна живет одна, детей у нее нет, почти ничего не видит. Ухаживает за женщиной социальный работник.

Мы приходим к бабушке, помогаем ухаживать за садом. Ей 97 лет и она сама уже не может.

Аделина Галиева

На войне Феодосия Митрофановна работала медсестрой. Участвовала в сражениях по освобождению Украины, Молдавии, Бессарабии, Румынии, Венгрии, Чехословакии. За боевые заслуги и мирный труд Феодосия Митрофановна награждена орденом Отечественной войны II степени и медалью «Ветеран труда».

Я пришла в большую палату, а там воин лежит с раной в животе. Он мне говорит: мне 20 лет, а я нецелованный. Поцелуй меня, а то я умру нецелованным. И я его поцеловала, бедного солдата.

Феодосия Пашина, ветеран Великой Отечественной войны
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