В Башкирии школьники помогают 97-летней пенсионерке облагораживать огород

Я пришла в большую палату, а там воин лежит с раной в животе. Он мне говорит: мне 20 лет, а я нецелованный. Поцелуй меня, а то я умру нецелованным. И я его поцеловала, бедного солдата.

Феодосия Пашина, ветеран Великой Отечественной войны