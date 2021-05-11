В Уфе художник в честь Дня Победы организовал выставку картин во дворе

Уфимский художник организовал экспозицию картин и скульптур прямо у себя во дворе. Свою выставку художник уже второй год подряд посвящает Дню Победы.

Тагир Саитов – мастер на все руки. Он самоучка, при этом он первоклассно пишет картины, сам вырезает из дерева различные фигуры и не только. Свою выставку художник уже второй год подряд посвящает Дню Победы.

По его словам, раньше они всегда с семьей ходили на шествие «Бессмертного полка». Однако из-за пандемии марш отменили. Именно поэтому в центре он разместил фотографии близких фронтовиков. Таким образом пенсионер хочет выразить им уважение.