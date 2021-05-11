В Уфе ведутся поиски 11-летнего мальчика

Волонтёры поисково-спасательной организации «Лиза Алерт Башкортостан» объявили о старте новых поисков. В Уфе пропал 11-летний Даниил Ситников.
Известно, что мальчик ушёл гулять 10 мая. Но вечером ребёнок домой не вернулся. До сих пор местоположение Даниила неизвестно родственникам. Близкие забили тревогу и обратились за помощью к волонтёрам.
Приметы: рост 135 см, плотное телосложение, светло-русые волосы, карие глаза. Даниил был одет в черно-синюю спортивную кофту с белой надписью на спине, белые шорты, зеленую футболку, белые кеды.
Всех, кто знает, где может находиться пропавший, просят сообщить информацию по телефонам: 112 или 8 800 700 54-52.
Фото: Лиза Алерт Башкортостан.