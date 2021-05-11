Ветеранов Иглинского района поздравили с Днем Победы

Военную службу он нёс на границе с Японией, его полк прошел до Харбина. Концерт под окнами прошёл и у 97-летнего Ахметзаки Сакаева. В годы войны он служил на Тихоокеанском флоте, на корабле «Сиваш». Во время Советско-японской войны 1945 года участвовал в Курильской, Маньчжурской и Южно-Сахалинской операциях.