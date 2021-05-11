В Башкирии на этой неделе могут сделать еще один выходной

Премьер-министр Андрей Назаров озвучил идею, которую предлагают жители Башкирии. Дело в том, что эта неделя в Башкирии очень короткая: 13 мая в республике выходной в связи с праздником Ураза-Байрам, а уже 15 мая начинаются выходные. Люди попросили сделать 14 мая выходным днем, чтобы иметь возможность на 4 дня уехать по своим делам на дачи или в небольшой отпуск.