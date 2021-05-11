В Башкирии на этой неделе могут сделать еще один выходной

В Правительстве Башкирии на оперативном совещании сегодня был поднят вопрос возможного выходного 14 мая.
Премьер-министр Андрей Назаров озвучил идею, которую предлагают жители Башкирии. Дело в том, что эта неделя в Башкирии очень короткая: 13 мая в республике выходной в связи с праздником Ураза-Байрам, а уже 15 мая начинаются выходные. Люди попросили сделать 14 мая выходным днем, чтобы иметь возможность на 4 дня уехать по своим делам на дачи или в небольшой отпуск.
Радий Хабиров искренне удивился такой инициативе местных жителей.
Хабиров сразу попросил Министерство образования Башкирии прокомментировать такую идею. В ведомстве отметили, что ученики уже многое пропустили, сейчас учителя догоняют свою программу.
Руководитель региона принял решение: уже сегодня до конца дня чиновники должны предоставить ему конкретный анализ, который ответит на вопрос, стоит ли делать 14 мая выходным днем или нет.