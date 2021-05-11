Башкирию окутал смог от пожаров в соседнем регионе

Жители восточных районов Башкирии начали массово жаловаться на сильнейший смог. Пресс-служба МЧС республики рассказала о причине появления задымления.

Фото №1 - Башкирию окутал смог от пожаров в соседнем регионе

Оказалось, смог принесло от челябинских лесных пожаров. Задымление наблюдается в Белорецком, Абзеллиловском и Учалинском районах. Управление лесничества республики проводит авиационную разведку территорий.

Предположительно, смог (дымка) образовался из-за переноса воздушными массами частиц дыма и гари с мест пожаров соседнего региона. По официальным данным Министерства экологии Челябинской области, во многих регионах УрФО наблюдается смог от лесных пожаров, в совокупности горит более 150 тысяч гектаров леса.

пресс-служба МЧС по РБ

На смог жалуются жители таких населённых пунктов, как Белорецк, Серменевский, Тирлянский, Сосновский, Шигаевский, Николаевский, Кулукасово и Махмутово.

Фото: МЧС по РБ. 

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