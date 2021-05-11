Башкирию окутал смог от пожаров в соседнем регионе

Предположительно, смог (дымка) образовался из-за переноса воздушными массами частиц дыма и гари с мест пожаров соседнего региона. По официальным данным Министерства экологии Челябинской области, во многих регионах УрФО наблюдается смог от лесных пожаров, в совокупности горит более 150 тысяч гектаров леса.

пресс-служба МЧС по РБ