Башкирию окутал смог от пожаров в соседнем регионе

Жители восточных районов Башкирии начали массово жаловаться на сильнейший смог. Пресс-служба МЧС республики рассказала о причине появления задымления.
Оказалось, смог принесло от челябинских лесных пожаров. Задымление наблюдается в Белорецком, Абзеллиловском и Учалинском районах. Управление лесничества республики проводит авиационную разведку территорий.
На смог жалуются жители таких населённых пунктов, как Белорецк, Серменевский, Тирлянский, Сосновский, Шигаевский, Николаевский, Кулукасово и Махмутово.
Фото: МЧС по РБ.