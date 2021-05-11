В Башкирии водитель без прав влетел в дерево: есть пострадавшие

10 мая утром в Зианчуринском районе произошла серьёзная авария. ДТП зафиксировано на 3 км автодороги Акдавлетово-Баишево.
Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ, 23-летний парень без прав передвигался за рулём ВАЗ-2109. В один момент он не справился с управлением и слетел в кювет, где врезался в дерево.
В аварии пострадал сам водитель и его 17-летний пассажир. Оказалось, у парня не было документов на машину и водительских прав. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
Фото: ГИБДД по РБ.