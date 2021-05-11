В Уфе появился сквер Юнармейцев

Патриотизм старшего и молодого поколения. Именем «Юной армии» назвали сквер в Уфе. Перед ветеранами школьники принесли клятву в верности Отечеству.
С клятвой юнармейцев открылся одноименный сквер. Ребята пообещали всегда быть верным Отечеству и братству. Среди зрителей – ветераны и те, кто трудился на благо фронта, тем вдумчивее каждое слово о Родине. Григорий Возяков был еще моложе этих ребят, когда началась война. 9-летний мальчишка помогал собирать ружье, тесал приклады, копал окопы.
250 метров, посвящённых движению «Юной армии». Две звезды – как ворота на входе и выходе. Скамейки с символикой Башкортостана, арт-объекты и освещение. Посадили 20 елей – присоединились к акции «Сад памяти». По всему миру появится 27 миллионов саженцев по числу погибших в Великой Отечественной войне. Сквер строился на деньги спонсоров.
Люди в форме и военная техника вдохновили одного из юных гостей на подвиги. За рулём - девятилетний школьник, на пассажирском – сестренка. Пока защищать приходилось только её, в будущем Даниил мечтает встать на оборону Родины.
Но есть и более приземленные мечты. Буквально. По наблюдениям 11-летнего Вильдана Фаизова машина, которая старше него в несколько раз, была сделана на совесть.
Как бы ни были готовы ребята встать на защиту Родины, главное наставление скорее не защитить, а не допустить больше никогда повтора тех страшных событий.