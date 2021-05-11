В Башкирии почтили память героя соцтруда Раиса Асаева

В Чишминском районе почтили память героя соцтруда. 90 лет могло бы исполниться Раису Асаеву. Местные жители и близкие посетили выставку его документов и личных вещей, а также возложили цветы на могилу. Раис Асаев был депутатом Госдумы первого созыва, а начинал работать ещё подростком в годы войны.
В 60-х возглавил колхоз «Луч», который тогда был в плачевном состоянии. Вскоре хозяйство стало передовым. Он любил землю и людей, вспоминают близкие. Благодаря ему в колхозе появились дороги, школа, дом культуры. Заботился о работниках, помогал решать даже семейные проблемы.
В 90-х создал «Аграрную партию Башкортостана», а после избрания в Госдуму Раис Асаев старался привлекать в республику федеральные средства.