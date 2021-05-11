В Башкирии почтили память героя соцтруда Раиса Асаева

Он всю свою жизнь отдал людям, чтобы люди жили благополучно. Он строил такие дома, особняки, в которых до сих пор живут. Хотел писать книгу, но не вышло – ушел рано из жизни.

Резеда Асаева, вдова Раиса Асаева