В Башкирии почтили память героя соцтруда Раиса Асаева

В Чишминском районе почтили память героя соцтруда. 90 лет могло бы исполниться Раису Асаеву. Местные жители и близкие посетили выставку его документов и личных вещей, а также возложили цветы на могилу. Раис Асаев был депутатом Госдумы первого созыва, а начинал работать ещё подростком в годы войны.

В 60-х возглавил колхоз «Луч», который тогда был в плачевном состоянии. Вскоре хозяйство стало передовым. Он любил землю и людей, вспоминают близкие. Благодаря ему в колхозе появились дороги, школа, дом культуры. Заботился о работниках, помогал решать даже семейные проблемы.

В 90-х создал «Аграрную партию Башкортостана», а после избрания в Госдуму Раис Асаев старался привлекать в республику федеральные средства.

Он всю свою жизнь отдал людям, чтобы люди жили благополучно. Он строил такие дома, особняки, в которых до сих пор живут. Хотел писать книгу, но не вышло – ушел рано из жизни.

Резеда Асаева, вдова Раиса Асаева
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