В Башкирии при пожаре в многоэтажке пострадал мужчина

11 мая ночью в Нефтекамске произошёл серьёзный пожар. В огне пострадал 41-летний мужчина.
Как сообщает пресс-служба МЧС по РБ, тушить возгорание отправились 3 единицы техники и 9 человек личного состава. Из зоны воздействия опасных факторов пожара были эвакуированы 13 человек, среди которых трое – дети.
К счастью, спасателям удалось вовремя ликвидировать возгорание. 41-летнего мужчину, пострадавшего во время пожара, доставили в городскую больницу. Причину случившегося установит дознаватель МЧС России.
Фото: МЧС по РБ.