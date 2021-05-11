Сотрудники Башкирского региона Куйбышевской железной дороги поздравили ветеранов с Днем Победы

Добрые слова, душевные беседы и фронтовые песни. Коллектив Башкирского региона Куйбышевской железной дороги навестил ветеранов войны, проработавших долгие годы в железнодорожной отрасли.

С самого утра ждал гостей ветеран Великой Отечественной войны Владимир Иванович Егоров. Поздравить его приехали сотрудники Башкирского региона Куйбышевской железной дороги. В 1944 году Владимиру Ивановичу не было еще 15 лет, но он так стремился на фронт.

Другому ветерану пришлось с малых лет познать все ужасы войны. Николай Алексеевич Подкопай оказался в концлагере «Треблинка-1». Тогда ему было всего семь лет. Туда попала вся его семья. Николаю Алексеевичу повезло – он выжил. В мирное время ветеран более 40 лет проработал в Башкирском отделении Куйбышевской железной дороги.

Вместе с похоронкой на мужа Татьяна Константиновна Колесникова в 1941 году получила повестку на фронт. Стала героем Сталинградской битвы. Жизнь закалила Татьяну Константиновну, но не сломала. Работы не боялась и после войны, 34 года трудилась монтером путей.