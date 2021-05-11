Сотрудники Башкирского региона Куйбышевской железной дороги поздравили ветеранов с Днем Победы

Добрые слова, душевные беседы и фронтовые песни. Коллектив Башкирского региона Куйбышевской железной дороги навестил ветеранов войны, проработавших долгие годы в железнодорожной отрасли.
С самого утра ждал гостей ветеран Великой Отечественной войны Владимир Иванович Егоров. Поздравить его приехали сотрудники Башкирского региона Куйбышевской железной дороги. В 1944 году Владимиру Ивановичу не было еще 15 лет, но он так стремился на фронт.
Другому ветерану пришлось с малых лет познать все ужасы войны. Николай Алексеевич Подкопай оказался в концлагере «Треблинка-1». Тогда ему было всего семь лет. Туда попала вся его семья. Николаю Алексеевичу повезло – он выжил. В мирное время ветеран более 40 лет проработал в Башкирском отделении Куйбышевской железной дороги.
Вместе с похоронкой на мужа Татьяна Константиновна Колесникова в 1941 году получила повестку на фронт. Стала героем Сталинградской битвы. Жизнь закалила Татьяну Константиновну, но не сломала. Работы не боялась и после войны, 34 года трудилась монтером путей.
Вместо большого торжества – выездные концерты. Пандемия внесла свои коррективы. Несмотря ни на что коллектив Башкирского региона Куйбышевской железной дороги устроил ветеранам, которые проработали в долгие годы в железнодорожной отрасли, настоящий праздник. К поздравлениям ветеранов присоединились и соседи. Праздник получился добрым и душевным.