В Башкирии срочно усилят меры безопасности во всех школах после трагедии в Казани

В Башкирии усилят все меры безопасности в школах республики. Такое решение принял руководитель республики Радий Хабиров.
Поводом для срочного заявления стала трагедия в Казани, где два молодых человека устроили стрельбу в местной школе. По предварительным данным, 9 человек погибли, еще 13 - госпитализированы. Отмечается, что четыре раненных находятся в реанимации в тяжелом состоянии.
В адрес президента Татарстана Рустама Минниханова, жителей Казани, родственников погибших Радий Хабиров направил телеграмму со словами соболезнования.
Также глава предложил всем пострадавшим при теракте в Казани пройти программу реабилитации и семейный отдых в санаториях Башкортостана бесплатно.