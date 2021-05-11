В Башкирии срочно усилят меры безопасности во всех школах после трагедии в Казани

В Башкирии усилят все меры безопасности в школах республики. Такое решение принял руководитель республики Радий Хабиров.

Поводом для срочного заявления стала трагедия в Казани, где два молодых человека устроили стрельбу в местной школе. По предварительным данным, 9 человек погибли, еще 13 - госпитализированы. Отмечается, что четыре раненных находятся в реанимации в тяжелом состоянии.