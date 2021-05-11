В Башкирии выявили 90 пациентов с коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил статистику по заболевшим и выздоровевшим в Башкирии.
Так, за прошедшие сутки коронавирус был выявлен у 91 человека. Общее количество зараженных достигло 36 407 пациентов.
С выздоровлением за сутки выписали 96 человек, а за всё время – 33 980. Смертью закончилось ещё 2 случая заболевания (за всё время – 476).
При этом в России одновременно болеет 272 951 пациент. Общее количество зараженных достигло 4 896 842, выздоровели – 4 509 915, скончались – 113 976.