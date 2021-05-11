Выходной для школьников и вакцинация: главные темы оперативки с Радием Хабировым

В Башкирии уже на этой неделе может появиться еще один дополнительный школьный выходной. Таким образом дети смогут отдохнуть четыре дня подряд. С таким предложением выступили в правительстве региона на оперативном совещании. Радий Хабиров пока не дал утвердительного ответа, предложив проработать вопрос. На заседании обсудили ряд других тем.

Нынешнее оперативное совещание Глава республики начал с награждения. Семикратной чемпионке мира по шашкам Тамаре Тансыккужиной вручили орден Дружбы народов. В начале месяца гроссмейстер защитила титул лучшей шашистки планеты. И это несмотря на психологическое давление, связанное со скандальным эпизодом снятия российского флага.

Все эти годы республика поддерживала шашистов, наш клуб. Спасибо вам за это! В нашем виде спорта качественное, высококлассное общение играет большую роль. Тамара Тансыккужина

Почетной грамотой наградили и тренера спортсменки. По словам Юрия Чертока, в Башкортостане проживают пять из шести действующих чемпионов мира. Он предложил проводить Международный турнир по шашкам на Кубок Башкортостана, а также открыть Республиканскую шашечную школу. Радий Хабиров поручил в кратчайшие проработать инициативы.

В этом году в дорожном фонде республики заложено 26,5 млрд рублей. На эти средства отремонтируют свыше 900 километров дорог, построят и реконструируют 28 км. Долгожданный асфальт появится и на участке дороги до пещеры Шульган-Таш, на отрезке между Старосубхангулово и Мраково.

А вот реконструкция общественных пространств по федеральной программе в некоторых городах оказалась под угрозой срыва. Так, до 30 июня по выполненным работам необходимо отчитаться в Минстрое России. Как выяснилось, по срокам существенно отстают в Агидели, Дюртюлях и Мелеузе.

Молодцы, что выиграли конкурс, но не молодцы, что затягиваете. Мы должны учиться работать в условиях конкурентных процедур, когда ненадежные подрядчики проходят. Я всегда говорю: счет на табло, результат вашей работы должен быть виден. В Агидели нужны дополнительные деньги – будем искать. Но вы не имеете права подвести: у нас на очереди ваши товарищи – 14 глав хотят прорваться на этот конкурс и получить деньги. То, что вы плохо отработаете, повлияет на наши возможности выиграть средства для других муниципалитетов. Итоги федерального конкурса в этом году будут подводиться в нашей республике. Нельзя ударить в грязь лицом. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров также попросил глав муниципалитетов усилить работу по вакцинации населения от коронавируса. От этого, кстати, будет зависеть, смогут ли родители прийти на выпускной своего ребенка в детском саду или школе. Кроме того, эпидемиологическая ситуация напрямую повлияет на проведение или отказ от сабантуев. Под конец совещания премьер-министр Андрей Назаров предложил Радию Хабарову объявить 14 мая выходным для школьников.