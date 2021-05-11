Выходной для школьников и вакцинация: главные темы оперативки с Радием Хабировым

В Башкирии уже на этой неделе может появиться еще один дополнительный школьный выходной. Таким образом дети смогут отдохнуть четыре дня подряд. С таким предложением выступили в правительстве региона на оперативном совещании. Радий Хабиров пока не дал утвердительного ответа, предложив проработать вопрос. На заседании обсудили ряд других тем.
Нынешнее оперативное совещание Глава республики начал с награждения. Семикратной чемпионке мира по шашкам Тамаре Тансыккужиной вручили орден Дружбы народов. В начале месяца гроссмейстер защитила титул лучшей шашистки планеты. И это несмотря на психологическое давление, связанное со скандальным эпизодом снятия российского флага.
Почетной грамотой наградили и тренера спортсменки. По словам Юрия Чертока, в Башкортостане проживают пять из шести действующих чемпионов мира. Он предложил проводить Международный турнир по шашкам на Кубок Башкортостана, а также открыть Республиканскую шашечную школу. Радий Хабиров поручил в кратчайшие проработать инициативы.
В этом году в дорожном фонде республики заложено 26,5 млрд рублей. На эти средства отремонтируют свыше 900 километров дорог, построят и реконструируют 28 км. Долгожданный асфальт появится и на участке дороги до пещеры Шульган-Таш, на отрезке между Старосубхангулово и Мраково.
А вот реконструкция общественных пространств по федеральной программе в некоторых городах оказалась под угрозой срыва. Так, до 30 июня по выполненным работам необходимо отчитаться в Минстрое России. Как выяснилось, по срокам существенно отстают в Агидели, Дюртюлях и Мелеузе.
Радий Хабиров также попросил глав муниципалитетов усилить работу по вакцинации населения от коронавируса. От этого, кстати, будет зависеть, смогут ли родители прийти на выпускной своего ребенка в детском саду или школе. Кроме того, эпидемиологическая ситуация напрямую повлияет на проведение или отказ от сабантуев. Под конец совещания премьер-министр Андрей Назаров предложил Радию Хабарову объявить 14 мая выходным для школьников.
В Министерстве образования заявили, что дети и без того отстают по школьной программе. Однако целесообразность предложения все равно изучат. Глава заявил, что у него нет однозначной позиции по данному вопросу. В конечном решении он призвал опираться исключительно на здравый смысл.