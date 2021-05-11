В Чишминском районе появился обелиск героям войны

В селе Кара-Якупово Чишминского района установили обелиск героям войны. Высота мемориала составляет шесть с половиной метров. На мраморных плитах высечены имена воинов, ушедших на фронт. Их было почти 300 человек. На открытие пришли как ветераны Великой Отечественной, так и родственники солдат.

Семилетний Дамир Шигапов посвятил стихотворение воевавшему прадеду. Бабушка рассказывала мальчику о его подвигах. Вдохновившись историями из жизни реального героя, Дамир задумывается о том, чтобы стать военным.

Я хочу быть военным. Потому что я хочу защищать свой дом и родину. Дамир Шигапов

На войну ушли все мужчины семьи Лукмановых – пять братьев. Не вернулся только один – самый младший Файзула. Теперь имя солдата увековечено в камне, родственники могут найти его инициалы на открывшемся недавно мемориале.

Стела возвышается на шесть с половиной метров. На черном мраморе высечены имена почти 300 солдат ушедших на фронт из села Кара-Якупово. Не все из них вернулись, но память о каждом бессмертна, в том числе благодаря этому памятнику. Монумент удалось воздвигнуть благодаря программе ППМИ.

Для нас, для меня и моей семьи это очень важно. Это помогает мне и моим внукам знать нашу историю. Это очень трогательно. Рима Шигапова

Бюджет проекта составил около полутора миллионов рублей. Строительные работы начались еще в прошлом году. Из-за пандемии их передвинули и теперь местные жители с гордостью и праздничным духом встречают новое достояние села.

Мы давно ждали этот проект. Сложились жители, спонсоры и средства бюджета республики и получился очень такой хороший проект. Ришат Мансуров, глава Чишминского района Республики Башкортостан