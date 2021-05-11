В Чишминском районе появился обелиск героям войны

В селе Кара-Якупово Чишминского района установили обелиск героям войны. Высота мемориала составляет шесть с половиной метров. На мраморных плитах высечены имена воинов, ушедших на фронт. Их было почти 300 человек. На открытие пришли как ветераны Великой Отечественной, так и родственники солдат.
Семилетний Дамир Шигапов посвятил стихотворение воевавшему прадеду. Бабушка рассказывала мальчику о его подвигах. Вдохновившись историями из жизни реального героя, Дамир задумывается о том, чтобы стать военным.
На войну ушли все мужчины семьи Лукмановых – пять братьев. Не вернулся только один – самый младший Файзула. Теперь имя солдата увековечено в камне, родственники могут найти его инициалы на открывшемся недавно мемориале.
Стела возвышается на шесть с половиной метров. На черном мраморе высечены имена почти 300 солдат ушедших на фронт из села Кара-Якупово. Не все из них вернулись, но память о каждом бессмертна, в том числе благодаря этому памятнику. Монумент удалось воздвигнуть благодаря программе ППМИ.
Бюджет проекта составил около полутора миллионов рублей. Строительные работы начались еще в прошлом году. Из-за пандемии их передвинули и теперь местные жители с гордостью и праздничным духом встречают новое достояние села.
Вся воспоминания о героях войны хранятся в музее села Кара-Якупово. Он находится в местной школе. Прийти и ознакомиться может любой. Но теперь история не будет закрыта только в четырех стенах, жители села будут помнить о подвигах своих дедов и прадедов, просто взглянув на красную звезду, возвышающуюся на стеле.