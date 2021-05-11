Житель Башкирии пожарил шашлыки, а потом избил возлюбленную

В Абзелиловском районе был задержан 27-летний парень, который за один вечер пожарил шашлыки, избил сожительницу, ударил ножом товарища, а потом поджёг дом.
Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, инцидент произошёл в последний праздничный день, 10 мая. В полицию поступило сообщение от 52-летней местной жительницы, которая рассказала, что новый возлюбленный её 31-летней дочери устроил настоящий дебош в их доме.
Оказалось, возлюбленные решили провести вечер вместе со своими друзьями. Они пожарили шашлыки, сходили к водоёму и, конечно, не отказывали себе в алкогольных напитках. Вскоре между сожителями произошла серьёзная ссора, во время которой мужчина жестоко избил девушку шлангом. На защиту дочери бросилась 52-летняя хозяйка дома и их общий знакомый, которого пьяный дебошир ударил ножом. На этом рассвирепевший парень не остановился: он облил мебель в доме бензином, а потом поджёг. К счастью, гости успели потушить помещение.
Дебошира задержали. Выяснилось, что совсем недавно он освободился из мест лишения свободы. За него очень переживает 31-летняя пострадавшая, которая намерена исправно навещать избранника.
Фото: МВД по РБ.