Житель Башкирии пожарил шашлыки, а потом избил возлюбленную

В Абзелиловском районе был задержан 27-летний парень, который за один вечер пожарил шашлыки, избил сожительницу, ударил ножом товарища, а потом поджёг дом.

Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, инцидент произошёл в последний праздничный день, 10 мая. В полицию поступило сообщение от 52-летней местной жительницы, которая рассказала, что новый возлюбленный её 31-летней дочери устроил настоящий дебош в их доме.

Оказалось, возлюбленные решили провести вечер вместе со своими друзьями. Они пожарили шашлыки, сходили к водоёму и, конечно, не отказывали себе в алкогольных напитках. Вскоре между сожителями произошла серьёзная ссора, во время которой мужчина жестоко избил девушку шлангом. На защиту дочери бросилась 52-летняя хозяйка дома и их общий знакомый, которого пьяный дебошир ударил ножом. На этом рассвирепевший парень не остановился: он облил мебель в доме бензином, а потом поджёг. К счастью, гости успели потушить помещение.

Дебошира задержали. Выяснилось, что совсем недавно он освободился из мест лишения свободы. За него очень переживает 31-летняя пострадавшая, которая намерена исправно навещать избранника.

По факту покушения на умышленное уничтожение имущества следственным подразделением Отдела МВД России по Абзелиловскому району возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по фактам причинения телесных повреждений. Расследование продолжается. пресс-служба МВД по РБ