Житель Башкирии в праздники безжалостно убил соседа

3 мая в одной из квартир в городе Дюртюли было найдено тело 54-летнего мужчины. Погибшего обнаружила сестра, которая приехала проведать родственника.

Пресс-служба СК РФ по РБ сообщает, что на теле мужчины были обнаружены ножевые ранения. После небольшого расследования были опрошены свидетели и родственники, которые рассказали, что последний раз погибшего видели в компании 42-летнего соседа.

Оказалось, в ночь со 2 на 3 мая мужчины вместе выпивали, но в какой-то момент повздорили. Во время ссоры мужчина схватил нож и ударил им оппонента в ногу и грудь. Раны оказались смертельными. Нападавший стёр следы крови, закрыл дверь на ключ и покинул место преступления.

Неоспоримой уликой стали следы крови убитого на одежде подозреваемого. Сейчас мужчина задержан, а по факту убийства возбуждено уголовное дело.