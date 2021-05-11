Жители Уфы несут цветы и игрушки к представительству Татарстана в память о жертвах стрельбы в школе

Сегодня в Казани бывший ученик Ильназ Галявиев, вооружившись ружьем, устроил стрельбу в одной из школ. По последним данным, погибло 9 человек. Был введен режим контртеррористической операции. 21 человек находится в больнице в тяжелом и среднем состоянии. Это ученики от 7 до 15 лет, а также педагоги.