Жители Уфы несут цветы и игрушки к представительству Татарстана в память о жертвах стрельбы в школе

Сегодня, 11 мая, в Казани произошла страшная трагедия - бывший учащийся одной из гимназий татарской столицы проник в учебное заведение и расстрелял из ружья учеников и учителей. Уфимцы не остались в стороне от трагедии - они несут к представительству Республики Татарстан игрушки и цветы.
Глава Башкортостана Радий Хабиров направил в адрес президента Татарстана Рустама Минниханова, родственников погибших и жителей Казани направил телеграмму со словами соболезнования.
«Скорбим вместе с братским Татарстаном. Ужасная трагедия... Готовы оказать любую необходимую помощь. Соболезнуем родным и близким!», — говорится в телеграмме.
Также Радий Хабиров предложил пострадавшим любую помощь, которую сможет оказать республика, сообщили в пресс-службе Главы региона.
Сегодня в Казани бывший ученик Ильназ Галявиев, вооружившись ружьем, устроил стрельбу в одной из школ. По последним данным, погибло 9 человек. Был введен режим контртеррористической операции. 21 человек находится в больнице в тяжелом и среднем состоянии. Это ученики от 7 до 15 лет, а также педагоги.
Фото: ИА Башинформ.