Стрельба в школе в Казани: подробности трагедии

Весь вечер жители республики несут цветы к полпредству Татарстана, чтобы почтить память погибших в соседнем регионе. Сегодня в одной из школ Казани произошел теракт, в ходе которого погибло 9 человек, из них семеро детей. Виновником стал один из бывших учеников, который ворвался в учебное заведение с оружием. Радий Хабиров поручил усилить меры безопасности в образовательных учреждениях республики, а также предложил оказать любую помощь всем пострадавшим.
Буквально за считанные минуты возле полномочного представительства Татарстана скапливается очередь. Люди с цветами в руках и игрушками приходят к импровизированному мемориалу, чтобы выразить свою скорбь. На столе горят свечи и лежит журнал, в котором неравнодушные пишут слова поддержки жителям соседнего региона.
Трагедия в одной из школ Казани произошла утром как раз в разгар учебного процесса, когда в здании было полно людей. Один из бывших учеников ворвался в учреждение с ружьем и начал расстреливать всех подряд. Прогремел взрыв. Чтобы спастись от безумца, некоторые дети выпрыгивали из окон.
В трагедии погибли 9 человек: семь школьников и два учителя, оказавшиеся на пути убийцы. Еще 21 человек – в больнице. 19-летний стрелок получил лицензию на оружие всего пару недель назад. Очевидно, он изначально знал, для чего покупал ружье.
Все понимают, что такое могло случиться где угодно. Тем более что схожий эпизод был и в Башкортостане в 2018, и в одной из школ Стерлитамака. Правда, тогда обошлось малой кровью, без погибших. Обе трагедии произошли весной. А потому психологи отчетливо прослеживают параллель, говоря о сезонном обострении психических заболеваний.
Другой момент, на который обращают внимание специалисты, – равнодушие окружающих. Как выяснилось, у школьного убийцы был собственный канал в «Телеграме», где он недвусмысленно намекал на свои планы. Причем его читали как минимум 12 человек.
Соболезнование родным и близким погибших выразил Глава Башкортостана Радий Хабиров, направив на имя президента Татарстана телеграмму.
Сразу после случившегося глава республики поручил в срочном порядке усилить меры безопасности в школах республики, а также предложить оказать помощь пострадавшим и пройти им курс реабилитации в санаториях Башкортостана.
В муниципалитетах будут работать специальные комиссии, которые проведут проверки во всех образовательных учреждениях.
Горе в соседнем регионе стало общим для всех. В соцсетях набирает поддержку хештег #казаньмыстобой, под которым каждый может выразить свою солидарность с жителями Татарстана.