Стрельба в школе в Казани: подробности трагедии

Весь вечер жители республики несут цветы к полпредству Татарстана, чтобы почтить память погибших в соседнем регионе. Сегодня в одной из школ Казани произошел теракт, в ходе которого погибло 9 человек, из них семеро детей. Виновником стал один из бывших учеников, который ворвался в учебное заведение с оружием. Радий Хабиров поручил усилить меры безопасности в образовательных учреждениях республики, а также предложил оказать любую помощь всем пострадавшим.

Буквально за считанные минуты возле полномочного представительства Татарстана скапливается очередь. Люди с цветами в руках и игрушками приходят к импровизированному мемориалу, чтобы выразить свою скорбь. На столе горят свечи и лежит журнал, в котором неравнодушные пишут слова поддержки жителям соседнего региона.

Нет слов, чтобы передать наши чувства от страшного преступления, которое совершил этот человек. Даже человеком его сложно назвать. Я как отец пятерых детей не могу даже представить, что это может произойти.

Эдуард Габдрахманов
Фото №1 - Стрельба в школе в Казани: подробности трагедии

Думаешь, не вернуть ли нам высшую меру наказания.

Юлай Муратов

Трагедия в одной из школ Казани произошла утром как раз в разгар учебного процесса, когда в здании было полно людей. Один из бывших учеников ворвался в учреждение с ружьем и начал расстреливать всех подряд. Прогремел взрыв. Чтобы спастись от безумца, некоторые дети выпрыгивали из окон.

Фото №2 - Стрельба в школе в Казани: подробности трагедии
Уфимская волна

Ученики 8 класса, четверо мальчиков, три девчонки, погибли здесь, на 3 этаже. Будет оказана помощь и школе, и семьям. Сегодня произошла большая трагедия.

Рустам Минниханов, президент Республики Татарстан

В трагедии погибли 9 человек: семь школьников и два учителя, оказавшиеся на пути убийцы. Еще 21 человек – в больнице. 19-летний стрелок получил лицензию на оружие всего пару недель назад. Очевидно, он изначально знал, для чего покупал ружье.

Фото №3 - Стрельба в школе в Казани: подробности трагедии

Все понимают, что такое могло случиться где угодно. Тем более что схожий эпизод был и в Башкортостане в 2018, и в одной из школ Стерлитамака. Правда, тогда обошлось малой кровью, без погибших. Обе трагедии произошли весной. А потому психологи отчетливо прослеживают параллель, говоря о сезонном обострении психических заболеваний.

Симптоматика проявляется постепенно, она не носит резкий ураганный характер, хотя и при реактивных психозах это тоже может быть, когда за короткое время формируются поведенческие реакции. Но здесь же идея совсем другая – пришел, убил и прославил себя. Она формируется достаточно длительное время.

Ирина Кох, главный внештатный специалист по медицинской психологии Министерства здравоохранения Республики Башкортостан

Другой момент, на который обращают внимание  специалисты, – равнодушие окружающих. Как выяснилось, у школьного убийцы был собственный канал в «Телеграме», где он недвусмысленно намекал на свои планы. Причем его читали как минимум 12 человек.

Фото №4 - Стрельба в школе в Казани: подробности трагедии

Если у тебя будет хороший инструмент, ты будешь помогать людям, если плохой – навредишь. Поэтому я не понимаю, зачем так вооружать население – у нас так много охотников, что ли? Я против этого.

Айнур Биргалин, глава Духовного управления мусульман Республики Башкортостан

Соболезнование родным и близким погибших выразил Глава Башкортостана Радий Хабиров, направив на имя президента Татарстана телеграмму.

От имени всех жителей нашей республики, от себя лично выражаю самые глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших в результате стрельбы в школе №175 Казани. Весть о страшной трагедии острой болью отозвалась в сердцах всех жителей республики. Мы искренне скорбим вместе с братским народом Татарстана, переживаем за пострадавших.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №5 - Стрельба в школе в Казани: подробности трагедии

Сразу после случившегося глава республики поручил в срочном порядке усилить меры безопасности в школах республики, а также предложить оказать помощь пострадавшим и пройти им курс реабилитации в санаториях Башкортостана.

В муниципалитетах будут работать специальные комиссии, которые проведут проверки во всех образовательных учреждениях.

Тестирование систем, металлодетекторы, металлоискатели, работа по пропускам, по недопущению в образовательное учреждение посторонних лиц, соблюдение порядка внутриобъектового режима, по возможности привлечение дополнительных сотрудников для соблюдения пропускного режима.

Ильдар Мавлетбердин, первый заместитель министра образования и науки Республики Башкортостан

Горе в соседнем регионе стало общим для всех. В соцсетях набирает поддержку хештег #казаньмыстобой, под которым каждый может выразить свою солидарность с жителями Татарстана.

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