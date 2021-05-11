Стрельба в школе в Казани: подробности трагедии

Весь вечер жители республики несут цветы к полпредству Татарстана, чтобы почтить память погибших в соседнем регионе. Сегодня в одной из школ Казани произошел теракт, в ходе которого погибло 9 человек, из них семеро детей. Виновником стал один из бывших учеников, который ворвался в учебное заведение с оружием. Радий Хабиров поручил усилить меры безопасности в образовательных учреждениях республики, а также предложил оказать любую помощь всем пострадавшим.

Буквально за считанные минуты возле полномочного представительства Татарстана скапливается очередь. Люди с цветами в руках и игрушками приходят к импровизированному мемориалу, чтобы выразить свою скорбь. На столе горят свечи и лежит журнал, в котором неравнодушные пишут слова поддержки жителям соседнего региона.

Нет слов, чтобы передать наши чувства от страшного преступления, которое совершил этот человек. Даже человеком его сложно назвать. Я как отец пятерых детей не могу даже представить, что это может произойти. Эдуард Габдрахманов

Думаешь, не вернуть ли нам высшую меру наказания. Юлай Муратов

Трагедия в одной из школ Казани произошла утром как раз в разгар учебного процесса, когда в здании было полно людей. Один из бывших учеников ворвался в учреждение с ружьем и начал расстреливать всех подряд. Прогремел взрыв. Чтобы спастись от безумца, некоторые дети выпрыгивали из окон.

Ученики 8 класса, четверо мальчиков, три девчонки, погибли здесь, на 3 этаже. Будет оказана помощь и школе, и семьям. Сегодня произошла большая трагедия. Рустам Минниханов, президент Республики Татарстан

В трагедии погибли 9 человек: семь школьников и два учителя, оказавшиеся на пути убийцы. Еще 21 человек – в больнице. 19-летний стрелок получил лицензию на оружие всего пару недель назад. Очевидно, он изначально знал, для чего покупал ружье.

Все понимают, что такое могло случиться где угодно. Тем более что схожий эпизод был и в Башкортостане в 2018, и в одной из школ Стерлитамака. Правда, тогда обошлось малой кровью, без погибших. Обе трагедии произошли весной. А потому психологи отчетливо прослеживают параллель, говоря о сезонном обострении психических заболеваний.

Симптоматика проявляется постепенно, она не носит резкий ураганный характер, хотя и при реактивных психозах это тоже может быть, когда за короткое время формируются поведенческие реакции. Но здесь же идея совсем другая – пришел, убил и прославил себя. Она формируется достаточно длительное время. Ирина Кох, главный внештатный специалист по медицинской психологии Министерства здравоохранения Республики Башкортостан

Другой момент, на который обращают внимание специалисты, – равнодушие окружающих. Как выяснилось, у школьного убийцы был собственный канал в «Телеграме», где он недвусмысленно намекал на свои планы. Причем его читали как минимум 12 человек.

Если у тебя будет хороший инструмент, ты будешь помогать людям, если плохой – навредишь. Поэтому я не понимаю, зачем так вооружать население – у нас так много охотников, что ли? Я против этого. Айнур Биргалин, глава Духовного управления мусульман Республики Башкортостан

Соболезнование родным и близким погибших выразил Глава Башкортостана Радий Хабиров, направив на имя президента Татарстана телеграмму.

От имени всех жителей нашей республики, от себя лично выражаю самые глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших в результате стрельбы в школе №175 Казани. Весть о страшной трагедии острой болью отозвалась в сердцах всех жителей республики. Мы искренне скорбим вместе с братским народом Татарстана, переживаем за пострадавших. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Сразу после случившегося глава республики поручил в срочном порядке усилить меры безопасности в школах республики, а также предложить оказать помощь пострадавшим и пройти им курс реабилитации в санаториях Башкортостана.

В муниципалитетах будут работать специальные комиссии, которые проведут проверки во всех образовательных учреждениях.

Тестирование систем, металлодетекторы, металлоискатели, работа по пропускам, по недопущению в образовательное учреждение посторонних лиц, соблюдение порядка внутриобъектового режима, по возможности привлечение дополнительных сотрудников для соблюдения пропускного режима. Ильдар Мавлетбердин, первый заместитель министра образования и науки Республики Башкортостан