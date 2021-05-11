Жители Уфы требуют прекратить возведение новостройки рядом с их домом

Беспрецедентным для России случаем назвал застройщик ситуацию по улице Конституции, 5, в Уфе, где, с одной стороны, жители жилого дома выступают против строительства нового 27-этажного, а с другой – недвижимость уже продана, в том числе по ипотеке. Участники конфликта готовы объявить голодовку, чтобы решение нашлось.
Этот вечер вторника дольщики новостройки жилого комплекса «Квартал мира 2» проводят у ворот стройплощадки в Уфе. Они решают, как быть дальше: многие вложили от 2 млн рублей и выше в квадратные метры в конце прошлого года, а меньше чем через полгода выяснили, что появились противники объекта. Кто им поможет, инвесторы не знают.
У жителей дома по улице Конституции, 5, в Уфе своя принципиальная позиция. Они категорически против строящегося дома. Большинство жителей даже разместили на окнах в квартирах объявления: «Верните наш двор», «В нашем квартале свои законы», «Против стройки». Также они говорят, что их раздражает постоянный шум.
Ситуацию прокомментировал застройщик. В компании считают, что все разрешения законны, и потому продолжают возведение дома. Уже завершены три этажа.
Свою позицию выскажет и Орджоникидзевский суд Уфы. Слушания назначены на утро 12 мая. Все стороны процесса обещали прийти, чтобы отстаивать свое мнение и свой дом.