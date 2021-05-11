Жители Уфы требуют прекратить возведение новостройки рядом с их домом

Беспрецедентным для России случаем назвал застройщик ситуацию по улице Конституции, 5, в Уфе, где, с одной стороны, жители жилого дома выступают против строительства нового 27-этажного, а с другой – недвижимость уже продана, в том числе по ипотеке. Участники конфликта готовы объявить голодовку, чтобы решение нашлось.

Этот вечер вторника дольщики новостройки жилого комплекса «Квартал мира 2» проводят у ворот стройплощадки в Уфе. Они решают, как быть дальше: многие вложили от 2 млн рублей и выше в квадратные метры в конце прошлого года, а меньше чем через полгода выяснили, что появились противники объекта. Кто им поможет, инвесторы не знают.

Полностью оплатили стоимость квартиры и ждем. Мы изучили все разрешительные документы, они были готовы. Поэтому решили, что застройщик надежный, и были уверены. Людмила Никитина, покупатель недвижимости

Вложили серьезную сумму, надеемся в 2023 году въехать в новое жилье. Узнали из СМИ, что жители ближайших домов против строительства. Александр Айдимиров, покупатель недвижимости

У жителей дома по улице Конституции, 5, в Уфе своя принципиальная позиция. Они категорически против строящегося дома. Большинство жителей даже разместили на окнах в квартирах объявления: «Верните наш двор», «В нашем квартале свои законы», «Против стройки». Также они говорят, что их раздражает постоянный шум.

Отдохнуть невозможно. И стройка незаконная – проект межевания отменен. Совсем за дураков нас держат. Марина Бикбулатова, жительница дома по ул. Конституции, 5

Ситуацию прокомментировал застройщик. В компании считают, что все разрешения законны, и потому продолжают возведение дома. Уже завершены три этажа.

Не знаю, что по этому адресу планируется, у меня есть действующее разрешение на строительство и я работаю на этом объекте. Из пикетирующих четверо не живут в этом доме. Андрей Носков, руководитель ГК «ПСК-6»