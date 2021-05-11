В Уфе стартовал международный турнир по крикету

Участие в нем приняли студенты медицинских и фармацевтических вузов страны. Большинство участников – иностранные обучающиеся. Турнир по крикету такого масштаба проводится среди студентов-медиков впервые.
Очередные шесть очков за выброс мяча за пределы площадки, и гости из Рязанского университета выходят вперед. Этот эпизод стал решающим в матче, а по сути, серьезной заявкой на победу в первой встрече турнира.
Большинство участников соревнований – студенты последних курсов медуниверситетов. Как правило, днем они учатся, а вот вечером идут в спортзал на тренировку. 90 процентов игроков на турнире – представители Индии. Для них крикет чуть ли не национальный вид спорта. Например, студент Башкирского государственного медицинского университета Сабле Сварадж в этом виде спорта с шести лет.
В этом матче студентам Башкирского государственного медицинского университета не хватило всего одного очка. Они уступили со счетом 63:64.
Цель игры в крикет – набрать больше очков, чем у соперника. А они начисляются за так называемые «перебежки», когда бьющий игрок отбивает мяч, он бежит к противоположному столбику. Отчасти этот вид спорта похож на лапту и на бейсбол. С небольшими нюансами. Так, игроки команд Аграрного и Педагогического университетов республики разбирались в правилах на ходу.
В первый день турнира прошли предварительные матчи. Семь команд играли каждая друг с другом. Республику представляли 4 коллектива. Также за победу приехали побороться гости из Рязани и Казани. Финальные игры пройдут завтра.