В Уфе стартовал международный турнир по крикету

Участие в нем приняли студенты медицинских и фармацевтических вузов страны. Большинство участников – иностранные обучающиеся. Турнир по крикету такого масштаба проводится среди студентов-медиков впервые.

Очередные шесть очков за выброс мяча за пределы площадки, и гости из Рязанского университета выходят вперед. Этот эпизод стал решающим в матче, а по сути, серьезной заявкой на победу в первой встрече турнира.

Шесть очков – самое большее, что можно набрать, и еще если через землю идет за границу, тогда 4. И еще они могут между центром бежать и еще получить очки. Шарма Шубхам, судья соревнований

Большинство участников соревнований – студенты последних курсов ​ медуниверситетов. Как правило, днем они учатся, а вот вечером идут в спортзал на тренировку. 90 процентов игроков на турнире – представители Индии. Для них крикет чуть ли не национальный вид спорта. Например, студент Башкирского государственного медицинского университета Сабле Сварадж в этом виде спорта с шести лет.​

У нас это как родная игра, и мы играем долго. Сейчас мне 22, но мы играем почти 16 лет. Сабле Сварадж, участник турнира

В этом матче студентам Башкирского государственного медицинского университета не хватило всего одного очка. Они уступили со счетом 63:64.​

Три или четыре недели назад мы узнали про эти соревнования, и мы сами тренировались. Ванни Араччиге, участник турнира /Рязань/

Цель игры в крикет – набрать больше очков, чем у соперника. А они начисляются за так называемые «перебежки», когда бьющий игрок отбивает мяч, он бежит к противоположному столбику. Отчасти этот вид спорта похож на лапту и на бейсбол. С небольшими нюансами. Так, игроки команд Аграрного и Педагогического университетов республики разбирались в правилах на ходу.​

Вхожу в сборную университета по мини-лапте и по большой лапте. Специфика чем-то похожа, но все равно уступаем. Айбулат Кутушев, участник турнира